“La humanidad se beneficiará cuando lleguemos a marte”: Ron Howard

En mi imaginación había monstruos y marcianos, pero han cambiado mis conceptos de Marte solo hasta trabajar en este programa. Cuando comenzó, pensé que era interesante, con suerte inspiraría la imaginación de la gente, alimentaría su interés en la exploración espacial, pero no me tomaba tan en serio ir a Marte.

Con Star Wars

Después de dirigir Han Solo, ¿quería tomar otro proyecto de Star Wars?

Una gran experiencia y volver dependería completamente de la historia. Mi hija, Bryce, está encantada porque se ha anunciado que dirigirá uno de los nuevos episodios de la serie, encabezado por Jon Favreau. Ella está teniendo una gran experiencia, así que estoy viviendo de nuevo a través de ella.

En medio del surgimiento de nuevos capítulos de Star Wars, que se inspiró, en parte en la Guerra Fría, ¿Qué piensa del desarrollo de la carrera espacial de los últimos años?

Fue una especie de espada de doble filo para mí, porque, por un lado, estoy a favor de cualquier programa que apoye la exploración del espacio. Al mismo tiempo, desearías que la unificación de la exploración y el descubrimiento internacional en beneficio de la Humanidad fuera el gran motivador.

Es importante recordar que el primer gran empujón gigante hacia el espacio fue todo acerca de la Guerra Fría. Siempre ha sido tristemente irónico para mí que ese conflicto sea, de hecho, lo que nos llevó a la luna. También es por eso que aprecio y respeto tanto a Jeff Bezos, Elon Musk, Sir Richard Branson, estos empresarios que ponen su dinero y sus recursos donde está su boca y donde están sus sueños, y realmente le doy a la exploración espacial una verdadera oportunidad en el brazo sin que tenga que ser sobre la militarización.

¿Qué nos impulsa a los seres humanos a explorar lo desconocido?

Cada generación ha buscado sus horizontes, ha querido explorar y saber más. Es curiosidad, es una sensación de aventura y creo que el espacio profundo es esa frontera para nosotros. Cuando hice Apollo 13 pude ver que las audiencias estaban involucradas de múltiples maneras. Fue emocionante, había emoción, pero también había una especie de compromiso intelectual que no era académico, sino que solo hablaba de su imaginación de una manera muy realista y emocionante.

Esa fue la primera película en la que trabajé basada en eventos reales, y realmente me inspiró a querer hacer más de eso. Ya sea Rush o A Beautiful Mind, o From the Earth to the Moon, que fue una serie sobre ir a la luna, o ahora Mars, o Genius, también para Nat Geo. Estas historias están inspiradas en eventos reales, nos involucran como narradores y audiencias en múltiples niveles. Es emocionante tratar con esos temas.

¿Cree que un personaje como el Fonz sería expulsado de la televisión hoy?

Estoy seguro de que hay algunos comportamientos que todos pensamos que eran absolutamente divertidos y que fueron representados en los años 60, 70 y 80, ahora no son aceptables. Creo que eso afectaría a todos los personajes, pero seguramente alguien tan audaz como el Fonz probablemente necesite ser controlado un poco.

Desde el inicio de la serie, se han presentado nuevos resultados en las investigaciones sobre Marte...

Todo el tiempo llega más información, más investigación, y esta es una de las grandes sorpresas cuando me involucré en este proyecto, es que no me di cuenta de cuántos científicos, cuántas personas se dedican a esto, una exploración seria de lo que se necesita para ir a Marte y experimentar los viajes al espacio profundo.

Siguen aprendiendo más y más sobre Marte porque es un inmediato. Tiene que ver realmente con la geología, el agua y la posibilidad de microbios, microlife y ese tipo de descubrimientos que realmente nos han impulsado, porque hemos estado trabajando con muchos de los científicos, muchos de los futuristas que han creído en viabilidad de Marte.

¿Reemplazar La Tierra por Marte?

Creo que hay un par de razones muy convincentes para explorar Marte y colonizar Marte. Primero, cada vez que los seres humanos asumen un desafío como ese, un desafío colectivo, eleva el nivel de lo que sabemos y eso siempre tiene un efecto dominó en términos de mejorar las vidas en la Tierra.

Número dos, no se trata tanto de que Marte sea un planeta de reemplazo. Eso sería muy, muy difícil, pero es habitable. Es difícil y desafiante, pero habitable. Allí podríamos encontrar planetas que serían mucho más fáciles para nosotros para habitar y mucho más compatibles. Creo que ese es el objetivo a largo plazo.

Cuanto antes establezcamos Marte como habitable y lo colonicemos, más pronto tendremos una especie de bote salvavidas para la humanidad. No es que los miles de millones de nosotros podamos llegar a Marte y vivir, sino que muchos de nosotros podríamos ir a mantener viva a la especie mientras que la exploración más profunda del espacio podría continuar.