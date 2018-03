Julieth Restrepo es La Muñe de la redes sociales

¿Qué balance haces de tu estadía en Los Ángeles? “El tiempo pasa muy rápido, llevo más de dos años y medio, afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar en Colombia, así que siento que esa brecha no ha sido tan fuerte, no me he desconectado del país, eso ha sido muy bonito para mí, lo cierto es que fue arrancar de cero, llegué a Los Ángeles con muchas herramientas, he tenido la posibilidad de seguir preparándome como actriz y comenzar un camino como productora y escritora, con mis propios proyectos, eso me tiene muy contenta”.

ulieth Restrepo es inquieta por naturaleza, le gusta estar explorando, no le gustan las llamadas de zonas de confort, por esas mismas razones fue que hace dos años decidió dejar el país, tal vez en el mejor momento de su carrera y radicarse en Los Ángeles, a comenzar de cero. Esta semana vuelve a ser noticia tras el estreno en la cartelera de cines del remake de la cinta colombiana La Pena Máxima, en el rol que en 2002 interpretó Sandra Reyes. A la par de este proyecto y los que adelanta en Los Ángeles, no solo como actriz, sino como productora y escritora, por estos días es todo un boom en Instagram gracias al personaje que se inventó, el de La Muñe.

¿Qué balance haces de tu estadía en Los Ángeles?

“El tiempo pasa muy rápido, llevo más de dos años y medio, afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar en Colombia, así que siento que esa brecha no ha sido tan fuerte, no me he desconectado del país, eso ha sido muy bonito para mí, lo cierto es que fue arrancar de cero, llegué a Los Ángeles con muchas herramientas, he tenido la posibilidad de seguir preparándome como actriz y comenzar un camino como productora y escritora, con mis propios proyectos, eso me tiene muy contenta”.

Te fuiste, tal vez en el mejor momento de tu carrera...

“Me fui del país con muchas ilusiones sabiendo que estaba asumiendo un reto muy grande, pero consciente de que necesitaba salir de mi zona de confort y enfrentar nuevo retos, sentía que el espacio que tenía en Colombia no me estaba permitiendo avanzar mucho más, por eso tomé esa decisión tan radical, la mejor decisión que he tomado”.

Estás incursionando como productora y escritora...

“Estoy desarrollando una serie web con mi socia, que es australiana, el contenido digital nos ofrece tantas posibilidades, nos da oportunidades de montar contenidos sin tener que pedir permiso. A la par estoy desarrollando dos cortometrajes, que estoy escribiendo sin mucho afán”.

¿Y en ese proceso cómo surge La Muñe?

“A la par comencé a desarrollar un personaje en Instagram, que se llama La Muñe, es una chica paisa llena de ilusiones que llega a Los Ángeles, partiendo un poco de mi experiencia, y le muestra a la gente la vida glamurosa de esta ciudad, que en últimas es arreglar la casa, hacer la comida, barrer y trapear. Con la cuenta en @therealmune me ha ido muy bien y vamos a ver que demás cosas puedo construir con este personaje”.

Nos cuentan que están en plena temporada de audiciones...

“Estoy abierta a encontrar nuevos proyectos que me presenten retos, sin importar dónde se desarrollen, uno tiene que estar donde esté el trabajo, he estado audicionando para cine y televisión, en especial en esta temporada ciando se están haciendo los pilotos de las nuevas series, he sentido las mismas audiciones como un entrenamiento y afortunadamente he tenido muy buenas respuestas”.

¿Qué serie nos recomiendas para ver por estos días?

“La mejor de 2017 para mi fue Big Little Lies, con Nicole Kidman, definitivamente la recomiendo cien por ciento, porque representa muy bien esta nueva etapa de mujeres creadoras, de actrices que se salen del esquema. Soy de las que me conecto con una serie y no puedo parar, siento que las historias con las que más conecto son esas que hablan del lado humano, que uno siente que ha conocido esas personas”.