La boda más famosa que ofició el padre Linero, la de Betty la Fea y Armando

Este miércoles el padre Linero anunció su retiro del sacerdocio.

“La congregación y la Iglesia se han portado muy bien conmigo. Si hay un desencanto es de mi parte”, dijo el padre Linero este miércoles en la emisora Blu Radio, donde labora como panelista en el programa matutino de esa cadena radial.

El padre recalcó que, si bien esto representa un cambio en su vida, continuará con sus programas de vocación social, por los cuales se ha destacado tanto en Santa Marta, de donde es oriundo, hasta gran parte de la Costa Caribe y el interior del país.

“Me mamé de cosas mías (...) de soledades, de cosas mías”, agregó el padre que está vinculado al sacerdocio desde hace 25 años.

“En los últimos cuatro años me sentí muy solo, me volví una persona foránea (...) he abandonado mis ‘tribu’ de amigos de domino”, puntualizó Linero, quien dejó claro que hasta este miércoles ejercerá como sacerdote. “Creo que no volveré a hablar de esto, porque es algo que me pone barro (triste)”.