Ese crimen tan famoso de los 90, ahora en televisión

Los casos legales más mediáticos en la justicia norteamericana están de moda en la televisión. Cuatro semanas lleva al aire la miniserie sobre el asesinato del diseñador Gianni Versace, y ahora se acaba de estrenar en Fox Premium, Law & order True Crime: El caso Menéndez.

En esta miniserie que se verá todos los lunes a las 7 de la noche, hora colombiana, se dramatiza el caso que se convirtió en una obsesión en Estados Unidos, la historia real de Lyle y Erik Menéndez, dos hermanos condenados por el asesinato de sus padres y sentenciados a cadena perpetua en 1996. La producción la protagoniza Edie Falco, recordada por su papel de Carmela en Los Sopranos, y quien será la abogada que representa a los Menéndez. A estos los interpretran Gus Halper como Eric, el menor, y Miles Gastón Villanueva como Lyle, el mayor. EL COLOMBIANO conversó con este último.

¿Qué tanto conocía sobre el caso de los Menéndez?

“Casi nada. Busqué videos y tenía un recuerdo vago de sus rostros. Hubo entrevistas que me ayudaron a mí, a Gus y al equipo, porque no hubo prejuicios. La mayoría de familiares y amigos con quienes hablé me decían, ‘¿vas a interpretar a esos asesinos?’, y hasta hubo chistes (...) Todo me sirvió para tener una visión, una mente y un espíritu artístico fresco para asumir lo que venía”.

¿Qué tal la experiencia?

“A medida que nos metíamos en el proceso creativo, y más avanzábamos, me movió bastante. Interpretar solamente el trauma que atravesaron estos jóvenes fue revelador para mí. Intimidante, desgarrador y muy difícil de retratar. Ha sido, sin duda, el mayor desafío de mi carrera hasta ahora”.

¿Considera que Lyle y Erik son asesinos o víctimas?

“Ambas cosas. Fueron hombres muy traumatizados que sufrieron abuso desde muy jóvenes. Cometieron un gran error al quitarle la vida a sus padres, tienen que vivir con eso y estar en la cárcel por el resto de sus vidas. Es algo complejo de imaginar para personas con un estado mental más pacífico y sin haber tenido una vida traumática como la de ellos”.

¿Qué tal fue compartir el set con Edie Falco?

“Es increíblemente talentosa. Mientras no estábamos rodando ella hacía hasta bromas, pero cuando comenzaba la grabación, era pura energía, poder y pasión. Para Gus Halper y para mí fue muy especial trabajar con ella y más cuando el proceso se volvía difícil y oscuro”.