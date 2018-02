La serie que enseña la anatomía del amor

Los diálogos de Grey’s Anatomy dejan a más de uno con la mente en blanco. Para la crítica de cine y televisión Paula Chaparro, la creadora y libretista de la serie, Shonda Rimes, tiene mucho qué ver con el éxito de Grey’s Anatomy, sin dejar de lado a Ellen Pompeo, la protagonista.

“El truco ha estado en combinar una trama de fondo con contenido unitario. Es una producción que expande su contenido con casos aislados, mientras los personajes que siempre hemos visto evolucionan”, precisa Chaparro.

Shonda Rimes no solo está detrás de esta serie. También ha participado como libretista y productora en Scandal, How to Get Away with Murder y Private Practice. Al ingresar al Hall de la fama de la televisión, la presentadora Oprah Winfrey la destacó como la show runner (productor ejecutivo y guionista principal de una serie de televisión) más poderosa en Estados Unidos.