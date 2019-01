Estas son las series de las que más se habla ahora, ¿ya se las vio?

Seguro escuchó a alguna amiga hablar de lo asustador que puede llegar a ser tener un novio como Joe, el de la serie You. Esa que ya confirmó próxima temporada y que tiene hablando a cientos de personas.

Esta producción que se emite por Netflix, original del canal estadounidense Lifetime, narra la vida de una pareja que se conoce e inician una relación, como cualquier otra: “Al usar Internet y las redes sociales como sus herramientas para reunir los detalles más íntimos y acercarse a ella, un enamoramiento encantador y torpe se convierte rápidamente en obsesión cuando elimina silenciosamente y estratégicamente todos los obstáculos, y personas, en su camino”, cuenta la sinopsis.

You ha tocado fibras en sus espectadores al poner en la mesa un tema humano y trascendental como el panorama de una relación tóxica que quizá algunos pueden estar viviendo.

Johnny Orejuela Gómez, jefe del departamento de Psicología de la Universidad Eafit, explicó que el enganche con una serie se da porque “los espectadores se identifican o con la historia o con los personajes”. Y no quiere decir que todos los que vean la serie se sientan como Joe, el novio o como Guinevere, la novia, a lo mejor conocen casos a su alrededor que se parecen o en algún momento de sus vidas vivieron una relación así o también se cuestionan con lo que ven en la serie.

Esta producción está basada en la novela What would you do for love? (¿Qué harías por amor?) de Caroline Kepnes. En una entrevista con El País de España, su protagonista, Penn Badgley, recordado por su papel en Gossip Girl, explica que tuvo sus dudas a la hora de interpretar a un personaje tan oscuro, “no es una persona real, gracias a Dios, es una representación de la falsas conclusiones a las que podemos llegar sobre el amor si no tenemos cuidado”, dijo a la publicación.