Marcela Mar personifica al pirata Francis Drake, en Sitiados

¿Cómo fue la experiencia de interpretar a un pirata, una figura casi siempre asociada con los hombres? “En Sitiados se toman los elementos propios de la conquista latinoamericana y los ficcionan y uno de esos hechos fue que el pirata Francis Drake fuera pirata, tuve la oportunidad de ganarme el papel en un casting muy largo, es un personaje que no solo me empodera como artista, sino como mujer, porque es la capitana de una flota enorme de hombres, la que planea la estrategia para sitiar Cartagena. Históricamente hay pocos registros de mujeres piratas, porque no eran bienvenidas en la tripulación porque eran una amenaza y tentación para lo hombres. Es un personaje que nos empodera mucho a las mujeres, que me encantó la posibilidad de interpretarla”.

¿Compartes la idea de que la televisión está contando las historias que el cine está dejando de narrar?

“La televisión ha cambiado mucho, al igual que el lenguaje y el público, es otra generación, a la televisión han llegado actores y productores maravillosos que han migrado del cine a las series, porque de cierta manera permite profundizar más en un tema, en vez de contar historias en dos horas, como en el cine, lo hacen en 8, 10 o 12 horas en televisión. Es una puerta hermosa que se nos abre a los artistas que nos interesa el lenguaje, creo que cada vez se va cerrando más la brecha de la TV tradicional, para darle paso a lo digital”.

¿Tu carrera ahora está más enfocada al mercado internacional?

“Es una decisión que tomé, esta es una carrera muy compleja, inestable, así que procuro tener una trayectoria versátil, con personajes complejos, con dilemas humanos, que no se limiten a ser la novia, la amante o esposa de un protagonista, sino que tengan caracteres complejos, personajes que son escasos. Son decisiones que uno como artista toma, de saber escoger los personajes”.

¿Cómo va esa relación con las redes sociales?

“Como mamadera de gallo digo que soy una ‘cuchomillenial’, me gusta estar en contacto con el público a través de mis redes sociales, me gusta esa charla directa, en la que comparto aspectos de mi vida que me interesa mostrar y llevar un mensaje para que la gente se acerque al arte, para que las mujeres reciban un mensaje de empoderamiento, donde pueda compartir mis trabajos, mis alegrías y los momentos que no son tan fáciles”.

¿Eres celosa con tu vida íntima?

“Comparto algunas cosas de mi vida privada, porque los seguidores que uno tiene no solo quieren a la artista, sino a la persona, entonces me parece importante participarlos de mis experiencias como madre o del novio tan maravilloso que tengo (el chef antioqueño Pedro Fernández), porque creo que es importante comunicar el amor, porque somos una sociedad que nos falta ternura, soy una persona que no tengo prejuicios, que celebro el amor”.