Nicky Jam celebra con sus fanáticos el estreno de su serie

A las 12:00 de la noche de este 30 de noviembre se abrió al público suscrito a Netflix la serie Nicky Jam: El Ganador, la historia del astro reguetonero boricua que se grabó en Medellín, Puerto Rico y México a comienzos de este año.

El artista estuvo pendiente en sus redes sociales y compartió post en sus historias de Instagram de personas en todo el mundo que estaban conectados ya con la serie. Nicky Jam reposteó imágenes desde Argentina, Italia, Chile, Paraguay, España y hasta Japón.

La serie narra su vida desde niño y hasta el álbum Fénix de 2017. La etapa de niño estuvo a cargo de Avery Rodríguez y Nicky Jam joven es interpretado por Darkiel, cantante y compositor del género urbano puertorriqueño. Ya la etapa adulta la interpretó el mismo Nicky Jam, quien confesó en conversación con EL COLOMBIANO que actuar es una de sus pasiones y siempre le ha llamado mucho la atención.

En la serie también participan los colombianos Diego Cadavid y Ana Lucía Dominguez. Fue dirigida por Jessy Terrero, amigo personal de Nicky Jam y quien ha dirigido la mayoría de sus videos musicales.

El boricua quiere que no solo sus fanáticos conozcan su vida, sino todas las personas que están experimentando problemas graves con la drogadicción ya que considera que esa etapa oscura fue tratada de la forma más clara posible, “Había que enseñarles gráficamente lo que te lleva ese pase que te diste, esa marihuana que fumaste. La historia de Nicky Jam: El Ganador te muestra que mi éxito fue dejar eso y empezar una nueva vida. Muchos me dijeron que la droga era increíble, pero no que me iba a dar depresión de por vida y que me iba a joder el cuerpo o que este me iba a cobrar factura. No me explicaron que me daba hambre y me iba a comer la nevera entera. Eso es lo que el público tiene que aprender y saber”, dijo.

Son 13 capítulos disponibles desde este viernes en Netflix.