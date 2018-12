¿Por qué salieron del aire Los Puros Criollos?

Una controversia se desató en redes sociales luego de que el programa Los Puros Criollos saliera de la programación del canal Señal Colombia, al parecer luego de que el presentador Santiago Rivas apareciera en un video junto a La Pulla criticando la ley de convergencia o de tv pública.

“Los Puros Criollos no se van a emitir porque ayer jueves decidió quitarse de la parrilla el programa. Básicamente porque yo salí en un video de La Pulla dando la pelea en contra de la Ley MinTIC, que antes se llama ley de 174 y hoy ley 152 y que nos parece que está obedeciendo a intereses privados y va a afectar negativamente a la televisión pública”, afirmó Rivas en un video en su cuenta de Twitter.

Rivas agregó “ser crítico no es ser enemigo ni es un pecado, no debería tratarse con arbitrariedad una pelea que no se está dando de manera violenta (...) sin embargo nos están censurando”.