¿Qué hay en televisión en este festivo?

Esta cinta original de Netflix se estrenó en esta plataforma el pasado 22 de diciembre. Protagonizada por Will Smith es ambientada en un presente alternativo, donde los humanos, los orcos, los duendes y las hadas conviven desde tiempos inmemoriales, esta película de acción dirigida por David Ayer sigue a dos policías de orígenes muy distintos, Ward (Will Smith) y Jakoby (Joel Edgerton). En una noche de patrulla rutinaria, se encuentran con una fuerza maligna que cambiará el futuro y el mundo. Entonces, combaten sus propias diferencias personales y un ataque de enemigos, y deben trabajar juntos para proteger a una joven elfa y a una reliquia olvidada que, en las manos equivocadas, podría destruirlo todo.

Serie: Vikingos

Netflix

La cuarta temporada de esta serie está ya disponible en esta plataforma. Este drama realista cuenta las hazañas del vikingo Ragnar Lothbrok durante la expedición nórdica al retar a un líder falto de visión.

Película: El origen de los guardianes

Canal: Universal Channel

Hora: 11:00 p.m.

Esta cinta animada fue estrenada en noviembre de 2012 y está basado en la serie de libros The Guardians of Childhood de William Joyce y el corto The Man in the Moon de Joyce y Reel FX. Se establece unos 200 años después de la serie de libros y cuenta la historia de los Guardianes (Norte o Santa Claus, el Hada de los Dientes, Bunnymund o Conejo de Pascua, y el Hombre de Arena), que alistan a Jack Frost para evitar que Pitch deje sumido al mundo en oscuridad.

Entre las reconocidas voces en inglés están Chris Pine, Hugh Jackman, Alec Baldwin y Jude Law.

Una aventura extraordinaria

Canal: Claro video

Si no se vio en cine hace cinco años la cinta que obtuvo cuatro premios Óscar a Mejor director (Ang Lee), banda sonora, fotografía y efectos visuales. Es su oportunidad. Narra la historia de un joven que sobrevive a un desastre en el mar y se lanza a un viaje épico de aventura y descubrimiento. Mientras es expulsado, forma una conexión inesperada con otro superviviente: un temible tigre de Bengala.