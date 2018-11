Recordar Oki Doki y emocionarse

El reencuentro de Coco con Vainilla, Canela y Mechas revolucionó el fin de semana las redes sociales, al punto que la foto que subieron los actores se convirtió en tendencia nacional.

Cuatro de los personajes más populares de una de las series de televisión más queridas por los colombianos, Oki Doki, se reunieron en la casa de Verónica Orozco (Vainilla) para celebrar el regreso al país de Gonzalo Escobar, más conocido como Coco.

Tras la imagen que se viralizó, Verónica, Gonzalo, más Carolina Cuervo y Cecilia Navia quedaron con el compromiso de reunir al grupo completo, que hace más de 25 años protagonizó el drama.

Gonzalo está de vuelta al país luego de estar radicado durante 19 años en el exterior.

Coco, que hace dos décadas le molestaba que lo llamaran así, habló con EL COLOMBIANO sobre su regreso al país.

¿Lo sorprendió la reacción que generó el reencuentro con Verónica, Chichila y Carolina?

“Sí, no me imaginaba que la gente nos tuviera tan presentes, hace tiempo cuando subíamos cositas en redes veíamos respuestas muy bonitas, pero lo de ahora es impresionante, nos encantó la recepción”.

¿Esa reunión se debe a algún proyecto futuro?

“Yo llevaba tanto tiempo por fuera, hacía rato no nos veíamos y nos encontramos a raíz de mi vuelta al país, lo que sí estamos planeando es reunirnos todos, que puedan viajar los que están en Estados Unidos y en otros países”.

¿Habían seguido en contacto?

“Nosotros tenemos un chat que se llama Oki Doki en el que estamos Chichila, Verito, Caro y yo, en el que hacemos chistes, compartimos fotos de nuestros hijos y nos mantenemos al tanto de lo que cada uno está haciendo”.

¿Se radicará de nuevo

en Colombia?

“Vine a encontrarme con mi familia, soy de Pereira, y siempre estuve muy alejado de mis tíos, primos, y ahora estoy en ese redescubrimiento, ese es el principal motivo de mi regreso. Lo otro es que ya me hacía falta la gente, quería estar en Colombia”.

¿Por qué se había alejado del país y de la televisión?

“Me fui en 1999 bastante afectado por todo lo que estaba pasando en ese momento en el país, con el narcoterrorismo, que se sumó a un cambio interno que necesitaba. Comencé a trabajar desde muy niño, así que quería desconectarme de esa faceta de mi vida, y por eso me fui.

En Estados Unidos hice muchas cosas, al inicio trabajaba en lo que me resultaba, luego tuve una tienda de celulares y me quebré, pero aprendí mucho, hasta que me metí en el negocio del marketing digital, algo que quiero explorar acá”.

¿También dejó la música?

“La música siempre la he tenido ahí, canto en todas partes, lo que sí dejé de lado fue la parte de la composición, al igual que la guitarra. Ahora vengo a retomar todas esas cosas. Ha sido un ciclo de mi vida en la que cierro la etapa en Estados Unidos y abro uno nuevo en Colombia”.

¿Le gusta que la gente lo siga llamando Coco?

“Es una satisfacción muy grande, me siento muy bien, debo reconocer que antes de irme no me gustaba que me asociaran con el personaje, pero ahora es maravilloso sentir el calor de la gente, que me paren a pedirme una foto, que me digan que el programa les marcó sus vidas”.

¿Quiere volver a la televisión?

“Me encantaría volver a la televisión, al teatro y a los musicales, quiero volver a sentir esa pasión que genera la actuación”.