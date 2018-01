Ricky Martín actúa en la serie sobre Gianni Versace

La última vez que se vio a Ricky Martin actuar en una serie fue en 2012 en Glee. Su papel fue el del profesor de español David Martínez, aunque en la memoria de los colombianos lo recuerden más por Alcanzar una estrella, esa novela que grabó en México a comienzos de los noventa cuando era un artista internacional en ascenso.

Del Ricky actor se conoce mucho menos que del cantante que llena estadios en el mundo, pero el boricua no quiere dejar esta faceta de lado y por eso regresa a la televisión a partir de esta noche a las 10 por FX, en la serie que explorará uno de los crímenes más impactantes en el mundo de la moda, El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story.

El artista de 46 años será Antonio D’Amico, la pareja de toda la vida de Versace. Esta es una conversación con el artista puertorriqueño sobre su regreso a la pantalla chica.

¿Ricky Martín conoció a Gianni Versace?

“Nunca me lo encontré. En mis shows me vestía de Armani en ese momento (finales de los 90). Fui invitado muchas veces a la casa de Versace porque vivía en Miami pero nunca pude asistir”.

¿Qué tal fue estar en esa casa y grabar la muerte de Versace?

“Fue muy poderoso, tres días de grabación en los que estuve cubierto de sangre, desde la escena del asesinato hasta el comienzo de la investigación. Estuve agotado emocional y físicamente , fue muy intenso, pero lo haría de nuevo”.

¿Y así fue toda la serie?

“Cuando estuve en Miami no tenía a mi familia cerca y fue lo mejor. Había escenas muy oscuras en las que necesitaba irme al hotel después de grabar y estar solo, era vivir como Antonio y pasar por el proceso de su duelo, y la conmoción y la ira que disparó en él. Fue algo muy intenso durante al menos una semana”.

¿Ha hablado con Antonio D’Amico?

“Sí, fue muy útil y una persona muy abierta al compartir sus emociones con respecto al tema de Versace. Le pregunté cosas profundas porque era un desafío y el guion me lo pedía. Le expliqué que quería hacerle justicia a su amor con Gianni. No era fácil porque iba a profundizar en algunas cosas con las que tal vez no hubiera querido lidiar, me imagino que es un tema difícil, pero él fue muy abierto. Me mostró un Gianni muy poderoso y organizado con todo lo que tenía que ver con su imperio pero que al final del día se tomaba una ducha y había desorden y ahí entraba Antonio como un ser que lo cuidó mucho”.

¿Cómo se trabajó el amor de esta pareja (Gianni y Antonio) y el aspecto sexual?

“En la serie veremos apertura y creo que no hay absolutamente nada de malo en mostrar esa relación así como fue. Personalmente fue muy fácil interpretarlo, algo divertido y maduro a la vez. Esperen a ver las imágenes. Era algo que necesitábamos exponer y presentar de una manera natural porque es la realidad de muchas parejas hoy en día y no hay absolutamente nada de malo en la apertura”.

¿Qué ha aprendido Ricky Martin sobre el amor?

“A ser ruidoso, abierto y transparente. A confiar y romper ese aspecto de control que la sociedad impone en lo que debe ser una relación. Ver el amor como un lienzo en blanco en el que puedes usar todos los colores y las pinceladas que quieras”.

¿Qué significa hablar hoy abiertamente de las relaciones de pareja comparado con lo que fue años atrás?

“Yo en los 90 estaba escondiendo a mis novios. Era muy ególatra y no me importaba lo que sentían. Como se trataba de mí, necesitaba mantenerlo en silencio porque en mi cabeza estaba el miedo estúpido de que todo iba a colapsar. Con la serie pude ver el lado de Gianni y el lado de Antonio y a mí en ambas situaciones, esconderme y luego salir. Es muy hermoso poder hablar sobre esto y normalizar a mi familia, que es una de las razones por las que quise hacer esta historia, además porque hubo injusticia en ella. En general la serie trae a la mesa nuevamente una gran cantidad de temas. En 1997 estábamos lidiando con la homofobia que aún enfrentamos hoy, es algo muy negativo y en el que voy a poner toda mi fuerza para darle luz”.

¿Cree que la industria lo verá diferente luego de esta serie?

“No quiero lidiar con las expectativas. Solo puedo vivir el momento y estar satisfecho con lo que he hecho hasta hoy. Sí, quiero saber lo que piensan los críticos. Si un actor te dice que no viven para eso está mintiendo. Queremos saber lo que opinan. Es por eso que estamos tan obsesionados con las redes sociales, queremos saber lo que dice la gente. ¿Estoy nervioso? Sí, un poco. ¿Quiero hacer algo más dramático, saltar a personajes dramáticos? Por supuesto”.