“Prefiero los antihéroes y no los galanes”: Urbina

Roberto Urbina es de los pocos actores colombianos que han podido consolidar una carrera en el mercado de Los Ángeles, en Hollywood, en series tan reconocidas como Héroes, Grey’s Anatomy y The Mentalist.

Actualmente es el galán de la telenovela colombiana Tarde lo conocí, el programa con más audiencia en la televisión nacional, con un promedio de 12 puntos.

Este fotógrafo, criado en Montería, es poco cercano a las redes sociales, en las que solo comparte imágenes de su trabajo.

Tras las grabaciones en el país regresó a Los Ángeles a la espera del llamado para iniciar el rodaje de la serie Snowpiercer, junto a Jennifer Connelly, recordada por su actuación en Una mente brillante.

¿Le sorprendió que lo llamaran a protagonizar una telenovela tan costeña como Tarde lo conocí?

“No, ya había hablado con Klych López, el director, con quien ya había hecho Correo de inocentes, en 2010. Además yo soy de familia costeña, criado en Montería, entonces Klych ya conocía esa faceta mía, me habló del proyecto, me pidieron unas pruebas de cámara y ahí comenzamos el proyecto”.

¿Cómo asume el éxito y la repercusión de esta telenovela?

“Con gratitud y orgullo, es muy agradable sentir que la gente se engancha con los personajes y con la historia. De entrada sabíamos que era un proyecto bien hecho, solo queda darles las gracias a la gente por estar conectados”.

¿Qué proyectos tiene previstos para el inicio de este año?

“Mientras estaba grabando Tarde lo conocí fui a Canadá, a Vancouver, a grabar un piloto de una serie (Snowpiercer), protagonizada por Jennifer Connelly y Daveed Diggs. Estamos a la espera de que nos digan qué va a pasar con el proyecto, eso es lo más inmediato que tengo, más un par de cositas acá en Colombia, pero por ahora quiero enfocarme en el exterior”.

¿Sigue radicado en Los Ángeles?

“La mayoría de mi carrera se ha hecho en Estados Unidos, acá solo he estado en Correo de inocentes, Metástasis y Tarde lo conocí y así como he venido manejando mi carrera me ha funcionado perfectamente. Cada tres o cuatro años vengo a Colombia y hago algo, la clave está en escoger bien los proyectos. No se le puede decir sí a todo lo que le ofrecen a uno, quiero tener una de esas carreras en las que uno pueda mirar atrás y sentirse orgulloso de lo que ha hecho. Lo de figurar por figurar no me importa, hay mucha gente así, pero no es lo mío”.

¿Comparte la opinión de que cada día las series le roban más público al cine?

“Estamos en la época dorada de la televisión, las series son ahora como películas largas. Netflix cambió totalmente el negocio, al igual que HBO, lo que obligó a los demás a replantear el concepto, lo que también se nota en Colombia, donde ya no se hacen los grandes novelones, ahora se busca una calidad más alta”.

¿Se siente identificado con el concepto de galán, tan propio de la TV latina?

“El prototipo de galán está mandado a recoger, al contrario lo que predomina es el antihéroe, lo que pasa en Mad Men, Breaking Bad, The Walking Dead. Hasta en el mismo Juego de tronos los personajes son antihéroes que no encajan en el rol del típico protagonista. Nunca he sido muy afín con el término del galán, uno es actor e interpreta diferentes personajes, no es algo a lo que haya aspirado, con lo que me sienta identificado ni algo que me desvele”.

¿Qué manejo le da a sus redes sociales?

“Hoy en día son una necesidad, es algo raro, no me parece bien que se juzgue a un actor por cuántos seguidores tiene en Instagram o cómo se mueve en las redes sociales. Una cosa es la actuación y otra, totalmente diferente, son las redes. Desafortunadamente la industria se está moviendo así y desde el punto de vista del negocio se entiende, pero no se debe privilegiar el número de seguidores o likes por encima del talento, eso me parece ridículo.

Soy fotógrafo, estudié el tema, entonces Instagram lo uso bastante, pero porque me encanta la fotografía. Facebook personal no tengo, me aburrí, me pareció que no me aportaba nada en mi vida.

Con las redes no soy tan bueno, estoy aprendiendo a manejarlas mejor, pero creo que seguiré fiel a mi estilo, subiendo lo que me interesa: fotografía y cositas de trabajo, nada personal”.