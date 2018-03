Misión: sobrevivir al Apocalipsis

Las situaciones extremas provocan reacciones primitivas, incluso comportamientos ruines, egoístas. Otras veces esos momentos críticos, al borde de la muerte, despiertan sentimientos heroicos.

Ese es el caso de Rosita Espinosa, interpretada por Christian Serratos, que en el Apocalipsis zombie arriesgó su vida por proteger a un científico que podría salvar a la humanidad de la plaga de los muertos vivientes.

Eso no salió muy bien y el desenlace lo conocen de memoria los seguidores de The Walking Dead (TWD), pero Rosita no da un paso al costado.

EL COLOMBIANO habló con Christian sobre su personaje y la segunda parte de la octava temporada, que regresó a América Latina. El primer capítulo dejó aburrido a más de uno. Este domingo continuará un nuevo episodio a las 9:30 p.m. en FOX Premium y se repetirá el lunes por canal FOX. Alerta de spoiler.

En la serie hay personajes femeninos fuertes. ¿Qué piensa del rol de Rosita en la historia?

“Amo a Rosita. Es única, misteriosa y valerosa. Es emocionante estar en una serie que tiene mujeres poderosas que salvan el día”.

¿Cuál fue el mayor desafío?

“El primer episodio de la temporada 7. También fue un reto estar embarazada en plena grabación. Les dije a todos que iba a ser mamá hasta el penúltimo día. Fue satisfactorio saber que pude hacer las mismas cosas que había hecho antes. Me hizo sentir valiente”.

¿Qué similitudes hay entre Rosita y Christian Serrato?

“Cada actor entrega una pequeña parte de si mismo a cada personaje. Ella es muy valiente, obstinada y decidida. Tiene muchos atributos y trato de aprender de ella”.

¿Para Rosita la justicia es sinónimo de venganza?

“Sí, ya vimos lo vengativa que ella puede ser. Quería venganza, quería a Negan muerto. Ella todavía quiere que Negan desaparezca, pero la pregunta es ¿lo hará de la misma manera? Lo sabremos pronto”.

¿Qué es lo que le gusta de la serie y su personaje?

“Me gusta que me desafía. Hay días duros. Cuando nos vemos cansados y golpeados en el set, es porque estamos cansados y golpeados en realidad. Ha sido la mejor experiencia de aprendizaje, la mejor clase de actuación ”.

En esta segunda mitad de temporada ¿qué esperar de Rosita?

“Todavía estamos en la guerra total y tenemos que terminarla. Eso será emocionante para los seguidores. Va a haber mucha acción y vamos a descifrar cómo Rosita enfrenta a Negan”.

Ya que nos está dando un adelanto, ¿cuál fue su reacción cuando descubrió que Carl iba a morir?

“Esas escenas son difíciles. Al grabar una escena de muerte, de alguien, vives esas emociones. Y entonces, cuando le dices adiós, cuando las cámaras se cortan, y eres solo tú y el verdadero individuo, sigues sintiendo ese dolor”.

Un consejo de Rosita para sobrevivir a un cataclismo o un desastre como el de la serie.

“Elijan su compañía de manera adecuada. Tengan alrededor a personas inteligentes y decididas a sobrevivir”