¿Sale Vaneza Peláez de Sábados Felices?

Los chismosos de la farándula ya dan como un hecho que la presentadora Vaneza Peláez saldrá de Sábados Felices. Como se sabe, los sábados dejaron de ser felices para ella desde el 7 de febrero, cuando se conoció la noticia de la captura de su exesposo, Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, en Medellín, por presuntos nexos con el narcotráfico.

Vaneza, que ha presentado el espacio de humor al lado de Humberto ‘el Gato’ Rodríguez, no ha vuelto a las grabaciones desde entonces, por lo que especulan con que no va más. El canal Caracol, dueño de Sábados Felices, no ha dicho nada sobre la salida ni la continuidad de la presentadora.

La caída de Lindolfo ha salpicado con aguas turbias a otras personas de la farándula, que han tenido que salir a desmentir cualquier vínculo con el capturado. Entre ellas, la modelo Daniela Ospina, que ya aclaró las versiones que la vinculan con este escándalo, y el cantante Pipe Bueno.