Así anunciaron Tom Daley y Dustin Lance su primer hijo

Casi un año después de su matrimonio, el clavadista olímpico Tom Daley y su esposo Dustin Lance Black, ganador del Óscar a Mejor Guión Original por la película Milk, están esperando su primer hijo, según anunció la pareja en sus redes sociales.

Tom fue el primero en subir una foto de una ecografía con el mensaje: Feliz Día de San Valentín. Después lo hizo Lance, quien escribió: Un muy feliz Día de San Valentín de nosotros para ustedes.

Ambas publicaciones han recibido miles de comentarios, entre ellos los provenientes de algunos famosos, como la actriz Laverne Cox, reconocida por su actuación en la serie Orange is the New Black. También los felicitó el actor Charlie Carver y el compañero de los Juegos Olimpícos de Tom, Jack Laugher.

Dustin y Tom celebraron su boda tras de casi tres años de compromiso, un momento que Daley anunció en su cuenta de Instagram subiendo una foto de los anillos.

El matrimonio del clavadista y el guionista fue uno de los temas más mencionados en mayo de 2017 por los medios de comunicación del Reino Unido, ya que Daley y Black han mostrado abiertamente su relación en redes sociales.

“Me casé con el amor de mi vida...Gracias a todos los que hicieron de este fin de semana el más especial de nuestras vidas”, escribió Daley en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram pocos días después del matrimonio.