Antójesese de uno de estos lugares

Si prefiere la comodidad de un resort, las tiendas de marca y un buen transporte público, esta no es la ciudad que debe visitar. Allí no encontrará nada de eso, sí playas vírgenes, caminos destapados y deportes acuáticos. Si busca tranquilidad, este es el destino recomendado, basta acostarse en sus playas y tomar el sol, podrá llegar con el color piel brasilero.

Este es el destino número 1 para visitar en 2018 de The Rough Guide, ¿por qué? Porque se aleja de los ya muy turísticos Liverpool y Manchester, e igualmente tiene la esencia de Inglaterra: salas de concierto, pubs, galerías de arte, arquitectura e historia. Además, por esos días será sede de The Great Exhibition of the North, un encuentro jamboree.