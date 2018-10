Un recorrido por Aruba y su belleza singular

Los vientos de septiembre llevan a Aruba los sonidos del jazz, el latin jazz, el pop, el rock y hasta del vallenato, como ocurrió en este 2018, cuando uno de sus invitados fue el colombiano Jorge Celedón. El Caribbean Sea Jazz Festival tiene una sólida historia. En su edición número 12 se escucharon, entre otros, los sonidos de Anacaona, Sister Sledge junto a Kathy Sledje, Di-Rect, Di-Mongo, Habana Vieja All Stars and Many More y A tribute to Sade. Su música se vivió con la magia de este caribe embrujador. Hubo baile y los asistentes corearon sin freno, viviendo el instante, entusiasmados por los intérpretes que logran una gran conexión con el público.