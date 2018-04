¿Y en que parará el robo del siglo? Netflix sabe

67 rehenes, entre ellos, la hija de un embajador británico. 11 días atrincherados en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. 2.400 millones de euros como botín. Y ninguna víctima.

En el papel es un golpe redondo, ese con el que tantas veces ha fantaseado el cine en cintas como The Italian Job (1969), La emboscada (1999), Ocean’s Eleven (2001) y El plan perfecto (2006) y que ahora tiene a los seguidores de La casa de Papel (2017) pegados a sus pantallas, a la espera de la segunda temporada de la serie que ya se ve en Netflix.

Desde que la popular plataforma de contenido vía streaming compró la serie en 2018, el grupo de ladrones ataviados con overol rojo y caretas de Dalí fue escalando entre las preferencias de la audiencia.

Ya lleva siete semanas consecutivas como la más seguida por los usuarios de la aplicación TV Time y, según IMDb, la mayor base de datos fílmicos en Internet, es la mejor serie española de la historia y está entre las preferidas por los televidentes, por encima de Mad Men, The Newsroom, The Handmaid’s Tale y The Walking Dead. También ha sido recomendada en redes sociales por famosos como el a brasileño Neymar o el rey de la bachata Romeo Santos.