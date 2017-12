Afganas usan la pantalla chica para dar su gran mensaje

Si en Afganistán cuesta el hecho de ser mujer, entonces ser mujer valiente, fuerte, independiente y con deseos de tener derechos reales parece imposible. Nasrine Nawa, 26 años, sicóloga de oficio y periodista por vocación, lo siente:

“Desde el momento en que pongo mis pies por fuera de la casa llega una exposición de siniestras miradas, que siguen por todo mi barrio, por las tiendas, los mercados, la peluquería. Me observan muy cuidadosamente, y aunque me ven a diario, no sé por qué no se aburren de mi cara. Son sobre todo hombres, pero a veces las mujeres también lanzan insultos.

Hoy, mientras esperaba un taxi, recibí una docena de comentarios descorteses en solo cinco minutos. Escuché por ejemplo: ‘hey, súbete a mi auto, te puedo llevar a un lugar hermoso’.

En esta sociedad la gente comenta y piensa que las chicas como yo están molestando gravemente a los demás y que no estamos listas para desempeñarnos en actividades profesionales como los hombres.

Mi familia me deja ser libre, pero aquí hay muchas que están presionadas en casa. Incluso, no se les permite salir con amigos y aún más frustrante es que tampoco puedan ir a la escuela o la universidad.

Casi todas las afganas llevan la carga de honor y dignidad de un hermano, de un vecindario o de una tribu. La mayoría no viven de la manera en que quisieran. Y para las nuevas generaciones es muy difícil llevarse bien con una sociedad tradicional que no quiere que estudiemos, trabajemos y vivamos en libertad.

A veces pienso que somos como prisioneras en un país donde las celdas son invisibles”.