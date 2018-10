Asensi

Asensi fue evacuado el 12 de octubre de 2013, el mismo día de la tragedia de Space, mientras se estudiaba la estructura y se definía si era habitable o no. El 21 de febrero de 2014 se conoció que no era habitable. Hoy el edificio tiene licencia de reforzamiento, los inquilinos demandaron porque no quieren recibir sus apartamentos repotenciados sino que les devuelvan su dinero.