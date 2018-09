“Sabía que iba a perder tiempo con los rivales”: Nairo

Nairo Quintana (Movistar) reconoció al final de la crono de este martes con final en Torrelavega que ya “sabía” antes de empezar la etapa “que iba a perder tiempos con los rivales” con los que pelea para ganar la Vuelta a España.

Quintana, vigésimo sexto en la etapa a 2:10 del vencedor, Rohan Dennis, y a 42 segundos del líder Simon Yates, ha perdido una posición en la general, en la que ahora es cuarto a 1:15 del británico.

El escalador de Boyacá dijo en meta que le “siguen doliendo las piernas”, algo que ya había apuntado el día anterior cuando en la rueda de prensa de su equipo comentó: “No me duele que me tachen de conservador, me duelen las piernas”.