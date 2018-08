Nairo gana un puesto y es octavo en la general de la Vuelta

El ciclista francés Nacer Bouhanni (Cofidis) ganó este jueves la sexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Huércal-Overa y San Javier (Mar Menor) sobre 155,7 kilómetros, al imponerse al embalaje en un grupo reducido tras los efectos de una caída y el viento, que permitió un ascenso en la general para los colombianos.

Bouhanni se impuso a velocistas como Danny Van Poppel (Lotto Jumbo) y Elia Viviani (Quick-Step), segundo y tercero, para lograr un triunfo redentor en una grande, pues no se hacía con una victoria en carrera importante desde la Volta a Catalunya de 2017.

Los efectos del viento en la parte final de la etapa hicieron estragos, sobre todo en dos líderes de cara a la general como Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), afectado por un corte, o Wilco Kelderman (Sunweb), que tuvo problemas mecánicos y perdió, como el galo, 1:44 minutos respecto al resto de favoritos.

Justamente entre los favoritos ingresaron los colombianos Nairo Quintana (Movistar), Miguel Ángel López (Astana) y Rigoberto Urán (EF Drapac), quienes llegaron con el grupo del ganador de la etapa y escalaron en la clasificación general, en la que Nairo ahora es octavo, ‘Superman’ López es duodécimo y Rigo es decimocuarto.

La media montaña sigue siendo el reto por estos días en la ronda ibérica y este viernes la séptima etapa se correrá entre el Puerto Lumbreras y el Pozo Alcón, sobre 185,7 kilómetros, con dos premios de montaña de tercera categoría, uno de ellos a 15 kilómetros de la meta.

Valverde y Quintana, delante

Las dos figuras del Movistar, el español Alejandro Valverde y el colombiano Nairo Quintana, estuvieron en el grupo delantero, cruzando la meta con el mismo tiempo que el vencedor del día.

En la general son quinto y octavo respectivamente. En el caso del colombiano, subiendo una posición.

Valverde está a 53 segundos del líder y Quintana a 1 minuto y 14 segundos.

“Ha sido un día muy complicado por el viento, con mucha tensión todo el rato, hasta que al final se ha cortado. He pinchado la rueda trasera al salir de Cartagena, justo en la zona donde preveíamos que se iba a liar, pero por suerte hemos cambiado rápido y he podido volver justo a tiempo para cuando se ha empezado a cortar. Mientras no nos pille a nosotros, como hoy, mejor pero esto son 21 días y no estamos libres de percances”, declaró Valverde.

Segundo en la general sigue el polaco Michal Kwiatkowski (Sky), a 41 segundos del primer clasificado.

No fue sin embargo el día del francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ni del holandés Wilco Kelderman (Sunweb), afectados por los abanicos causados por el viento y que concedieron 1 minuto y 44 segundos a los otros líderes. Quedan ahora relegados a unos 3 minutos de Molard, como 18º y 17º de la general.

El viernes, los velocistas tendrán una nueva oportunidad en la séptima etapa, entre Puerto Lumbreras y Pozo Alcón (185,7 kilómetros), siempre que hayan resistido en la última subida del día, de tercera categoría y situada a 12 kilómetros del final.

Clasificación general:

1. Rudy Molard (FRA/FDJ) 22 h 26:15.

2. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) a 41.

3. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 48.

4. Simon Yates (GBR/MIT) 51.

5. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 53.

6. Jon Izagirre (ESP/BAH) 1:11.

7. Tony Gallopin (FRA/ALM) 1:14.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 1:14.

9. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:18.

10. Enric Mas (ESP/QST) 1:23.

Clasificación de la 6ª etapa :

1. Nacer Bouhani (FRA/Cofidis) 3 h 58:35.

2. Danny van Poppel (NED) a 0.

3. Elia Viviani (ITA) 0.

4. Simone Consonni (ITA) 0.

5. Matteo Trentin (ITA) 0.

6. Iván García (ESP) 0.

7. Omar Fraile (ESP) 0.

8. Miguel Ángel López (COL) 0.

9. Peter Sagan (SVK) 0.

10. Michael Morkov (DEN) 0.