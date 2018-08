Valverde trabaja para Nairo

El de ayer fue un primer sorbo de montaña en la Vuelta a España, porque los 13 kilómetros finales de la cuarta etapa se hicieron subiendo y sirvieron para probar cómo están los favoritos. Todos respondieron.

El estadounidense Benjamin King se convirtió en el primer rey de la inédita cima de Alfacar, al imponerse después de recorrer 161,4 kilómetros entre Vélez-Málaga y el puerto granadino de la Sierra de Alfaguara.

King, nacido en Richmond (Virginia) hace 29 años, sacó provecho de la escapada del día y se apuntó una fracción de prestigio al ganar la partida al esprint al kazajo del Astana, Nikita Stalnov, su compañero de escapada en los últimos kilómetros.

Los favoritos se marcaron hasta la línea de meta y firmaron tablas en una jornada sin batalla y acompañada por el calor.

El español Alejandro Valverde (Movistar) dijo al final que, aunque estaba segundo en la general, en la subida final jaló para Nairo Quintana, al que reconoce como líder de su equipo.

“Ha sido una subida muy, muy rápida, en la que hicimos todo lo que se podía. Cuando arrancó Yates había que estar atentos y no dejarle mucho hueco. Jalé intentando llevar al grupo y cuando me han cogido, decidí seguir tirando un poco por Nairo, para que no se le fuesen mucho. Luego tenía que estar ahí. Queda muchísima carrera todavía y seguimos metidos en la lucha”, manifestó en la página web de Movistar.

De la delegación colombiana el menos afortunado fue Sergio Luis Henao, quien aparecía a menos de un minuto y ayer perdió más de seis, quedando relegado a puestos secundarios. Los que siguen haciendo eco del favoritismo son Nairo Quintana y Rigoberto Urán, quienes se mantienen en los tiempos de los llamados al título.

Hoy se disputa la quinta etapa entre Granada y Roquetas de Mar (188,7 km) de media montaña y con final apropiado para los embaladores .