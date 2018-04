Accidente de avión en Argelia, falla en el despegue que cobra vidas

“La mayoría son integrantes del Ejército Nacional Popular y miembros de sus familias”, aseguró el gobierno argelino en un comunicado en el que no entrega más detalles sobre las posibles causas.

El avión Ilyushin Il-76 utilizado por Fuerzas Militares argelinas se desplomó justo después de su despegue en la base aérea Boufarik. Cayó en un campo agrícola deshabitado, pero como estaba con todo el combustible para su viaje hacia Tinduf, ubicada a 1.800 km de allí, los 10 tripulantes y 247 pasajeros no tuvieron oportunidad.

Asimismo, expertos consultados por EL COLOMBIANO prevén una investigación de la que no participarán autoridades civiles de aviación, al tratarse de un siniestro enteramente castrense. Por otra parte, queda todo por averiguar sobre las causas del hecho.

Fuentes consultadas desde la Aeronáutica Civil, que prefirieron guardar anonimato, aseguraron que “sería irresponsable sugerir en este momento una causa. A pesar de que se dio durante el despegue, numerosas situaciones pueden tumbar un avión en esa fase. Además, al tratarse de una pesquisa militar, es probable que los resultados se demoren mucho y que las autoridades solo le cuenten al mundo lo estrictamente necesario sobre lo ocurrido”.

No obstante, a pesar de los pocos datos disponibles se puede aún establecer algunas posibles líneas de investigación que probablemente seguirán quienes están a cargo de la misma.

Álvaro Sequera Duarte, docente del posgrado en Derecho Internacional Aeronáutico de la Universidad Militar Nueva Granada, adelantó que “el avión fue desarrollado en el año 1967, introducido en 1974 y fabricado en grandes cantidades en 1980, como respuesta a la necesidad de la Fuerza Aérea Soviética de una aeronave de transporte capaz de llevar 40 toneladas a una distancia de 5.000 kilómetros”. En la página web del fabricante, el Il-76 es registrado con una capacidad máxima de llevar 225 pasajeros, mientras en este caso llevaba 257.

“Aún no se puede descartar ninguna hipótesis, porque resta el análisis de las cajas negras, falta información. De cualquier forma sabemos que el accidente ocurre en un momento en el que el avión va a su máximo esfuerzo, que es el despegue, con el mayor peso de combustible, por lo que se podría barajar la teoría de un sobrepeso. Aún así el dato de la capacidad de pasajeros no sería concluyente porque puede haber una adaptación en el avión. Y no se puede desestimar todavía falla de los motores, ni atentado terrorista, ni otras teorías”, afirmó Julio Consuegra, instructor de vuelo de la Escuela JEC y exjefe de Seguridad Aérea de la Aerocivil.

Consuegra explicó que se trata de una fase muy crítica de un vuelo, por lo que los pilotos deben estar atentos a hacer cálculos precisos que involucren: largo de la pista, peso que lleva el avión, altitud, temperatura, y tipo de salida. Cualquier error o incidente en dicha fase puede resultar mortal.