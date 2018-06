Argentina tiene ya el préstamo y el temor

28 de diciembre de 1984

La gestión presidencial de Raúl Alfonsín lograba un préstamo stand by con la gestión ministerial de Bernardo Grinspun y Enrique García Vázquez al frente del BCRA con Jacques de Laroisiere como interlocutor en el Fondo Monetario.



15 de abril de 1996

El gobierno de Carlos Menem, que ya había obtenido tres prestamos (89, 91 y 92), consigue un cuarto pero no último desembolso, ya que dos años después, el 4 de febrero de 1998, se concretó otra negociación de acuerdo financiero stand by.



10 de marzo de 2000

Se concretó otro acuerdo stand by durante la presidencia de Fernando de la Rúa, con Pedro Pou al frente del BCRA. Las estrictas condiciones del FMI llevaron a las familias a sufrir el ‘Corralito’, el bloqueo al retiro de sus ahorros un año después.



17 de enero de 2003

El más reciente antecedente con el FMI se vio reflejado en un acuerdo stand by durante el gobierno de Eduardo Duhalde, mientras era ministro de Economía Roberto Lavagna y el acuerdo fue firmado por el presidente del BCRA, Alfonso Prat.