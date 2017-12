Kuczynski se salvó por 9 votos de dejar la presidencia de Perú

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salva de ser destituido por el Congreso, luego de que la oposición no lograra los 87 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo, tras una sesión parlamentaria de 14 horas.

Con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, no procedió la vacancia pues la ley indica que necesitaba del apoyo mínimo de 87 de los 130 legisladores.

“Soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda. Ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Estado peruano. Jamás incurrí en conflicto de intereses”, dijo Kuczynski en su defensa que duró dos horas y veinte minutos.

Los 109 legisladores presentes en la sesión, de un total de 130, procedieron a votar la moción de vacancia, presentada por la oposición la semana pasada por estimar que mintió sobre sus vínculos con Odebrecht, pero no alcanzó los votos suficientes.

El Congreso abrió un proceso de “vacancia” presidencial por “permanente incapacidad moral”, días después de que Odebrecht revelara que pagó casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski, mientras él era ministro.

“No soy corrupto y no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa, siempre he actuado de acuerdo a ley y a la ética profesional”, indicó el presidente, agregando que mientras era ministro la empresa que prestó asesorías a Odebrecht era gestionada por su exsocio, el chileno Gerardo Sepúlveda.

Su abogado llegó hasta calificar el proceso como “un golpe de Estado”. Pero Kuczynski se salva así de ser el primer presidente en perder su puesto por vínculos con Odebrecht, empresa envuelta en el pago de sobornos en varios países de América Latina para conseguir millonarios contratos de obras públicas.

El mandatario había negado desde antes de asumir el mando, el 28 de julio de 2016, que tuviese vínculos con Odebrecht, hasta que fue desmentido por la propia empresa. Ante el Congreso, el presidente afirmó que mientras era ministro no tenía comunicación con su socio para evitar conflictos de intereses.

Hace ocho días este escándalo de corrupción se cobró otra prominente víctima en el vecino Ecuador: el vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de cárcel por recibir sobornos.

Tres presidentes salpicados por Odebrecht

El fantasma de Odebrecht también persigue a Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, quien es investigada por supuestos pagos recibidos de la empresa.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2004 y 2015, periodo que abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que Kuczynski fue ministro; Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Humala permanece en prisión preventiva, acusado de recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de 2011, mientras que contra Toledo pesa una orden de extradición desde Estados Unidos por recibir presuntamente 20 millones de dólares en sobornos para conceder a Odebrecht la construcción de una carretera.