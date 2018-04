A Lula se le acabó el plazo y no se entregó

El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva no se entregó a la Justicia en el plazo dado por el juez federal Sergio Moro y permanece atrincherado en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campos en Sao Paulo.

Más de una hora después de la hora señalada, el expresidente saludaba a miles de manifestantes congregados frente al sindicato donde permanece desde la noche del jueves, cuando fue emitida la orden de arresto.

El auto de prisión dictado por el juez Moro daba de plazo hasta este viernes a las 5:00 p.m. (hora local) para que Lula se entregara voluntariamente para cumplir una condena de 12 años de cárcel por corrupción.

Lula, acuartelado desde la tarde del jueves en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, su cuna política, permaneció en la edificación sin dar pistas sobre si se entregará más tarde o si esperará que la Policía lo busque.

¿Y si no se entrega?

El desacato genera una gran tensión debido a que habilita a las autoridades a realizar una operación para intentar capturarlo, aunque voceros de la Policía Federal dijeron que proseguirán las negociaciones con la defensa del expresidente antes de intentar alguna operación de captura.

Según la legislación brasileña, una orden de captura sólo puede ser cumplida entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., con lo cual si Lula no se entrega, serán las autoridades las que pasarán a tener un plazo de una hora para arrestarle.

En caso de que no lo hagan en ese periodo, tendrán que esperar hasta la próxima semana para cumplir la orden.

De acuerdo con fuentes judiciales, tras la negativa a entregarse, el histórico dirigente perdió el derecho a los beneficios que le había concedido el juez, como una celda especial en la estará aislado de los demás presos.

No es profugo

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no es un prófugo por la justicia, pese a no haberse entregado dentro del plazo fijado por el juez Sergio Moro, porque las autoridades saben donde está y no han intentado arrestarlo, explicó la asesoría de comunicación del magistrado.

“Lula no incumplió una orden judicial. Le fue dada la oportunidad para que se presente ante la justicia sin necesidad de que tenga que intervenir la policía. Pero todo el mundo sabe donde está, no está escondido ni prófugo”, dijo la asesora a la AFP.

“Solo puede ser considerado con pedido de búsqueda o prófugo si la policía lo busca y no consigue localizarlo”, añadió.