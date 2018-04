Escándalo que golpea la región

Brasil sigue volcado a los desarrollos de la orden de prisión contra la que Luiz Inácio Lula da Silva no pudo blindarse ante la máxima instancia de la justicia de ese país. Tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de rechazar su recurso de habeas corpus, quedó el camino expedito para que entre a prisión en los próximos días.

Precisamente, el juez Sergio Moro –reconocido por sus pesquisas en el caso Lava Jato–, el mismo que condenó al expresidente a nueve años y medio de prisión, y el primero en pedir la cárcel que ahora Lula ya no puede evitar, decretó ayer una orden de arresto contra el líder izquierdista.

En ella le dio un plazo de 24 horas (hasta las 5 p.m. de hoy viernes) para entregarse voluntariamente “en consideración de la dignidad del cargo que ocupó”. De lo contrario, las autoridades procederán a su detención. En el requerimiento se prohibió además “la utilización de esposas”.

Al cierre de esta edición, desde la defensa de Lula o el Partido de los Trabajadores que lidera, no se dieron reacciones oficiales a la acción tomada por el juez estrella de la pesquisa Lava Jato.

No obstante, apenas media hora antes de que eso ocurriera, uno de los abogados defensores del expresidente, Cristiano Zanin, se mostró seguro de que la ida a prisión de Lula no se produciría pronto: “la defensa establecerá los caminos a seguir, pero de momento no trabajamos sobre la hipótesis de que Lula será encarcelado. Entendemos que la decisión condenatoria sigue siendo frágil y puede ser reformada si se utilizan recursos adecuados. Tenemos instrumentos jurídicos para impedir que haya restricciones a sus derechos”.

De cualquier forma, a falta de saber si Lula se entregará o seguirá resistiéndose al arresto, su caso es apenas una secuela más de una pesquisa que ha dejado bochorno por todo el continente.