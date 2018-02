Este es el alcance del referendo ecuatoriano

“De todas formas el presidente Moreno no viene de un proceso de armar una fuerte tendencia. No es que el apoyo que está recibiendo es porque era un líder que recogía la mitad del pensamiento de Alianza PAÍS y está movilizándola para imponerse sobre la otra. Eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido es que él está utilizando los mecanismos del Ejecutivo para decir ‘ahora el que manda soy yo’. Pero él de todas maneras seguirá teniendo una cierta fragilidad en el ejercicio del poder. Los equipos de trabajo que tendrá estarán todavía atravesados por un problema de las fidelidades políticas de cada quien. Ese problema lo seguirá encarando pero al menos ya de otra manera tras la consulta”, auguró.

“Todos los datos que tenemos indican que va a haber una victoria clara del Sí en todas las propuestas que el Ejecutivo ha hecho. Esto en el fondo se realiza para resolver el problema que tienen los dos líderes en disputa: Moreno y Correa. Una vez que se conozca el margen con el que el Sí va a ganar —esa es la previsión—, eso le permitirá al gobierno de Lenín decir ‘yo soy el que tengo el poder y la legitimidad’, y comenzará primero que nada a transformar los equipos de gobierno. Él se ha visto obligado a heredar altos funcionarios del mandato anterior, entonces ahora podría darles la instrucción de que si no tienen fidelidad a su liderazgo no contará con ellos”, explicó Teodoro Bustamante , investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En cuanto a los ecuatorianos del común, el referendo parece la herramienta definitiva para tumbar las máscaras que dominaron la política nacional en el último año, y determinar qué tipo de gobierno realmente podrán esperar a futuro.

“En el fondo, el gran inconveniente es que todavía no ha habido definiciones políticas. Todavía no hay claridad sobre qué es lo que busca el gobierno, sobre cuál será su verdadero equipo de trabajo. El momento más importante para los ecuatorianos será al final de la próxima semana, cuando todos sabremos que habrá una crisis de gabinete, y el nuevo gabinete que surja nos estará indicando cómo y hacia dónde quiere gobernar Lenín Moreno. Es algo que aún no sabemos, solo aparte de que será diferente al mandatario anterior. En qué consiste esa diferencia y cuál es el contenido, es algo que todavía no conocemos bien”, argumentó Bustamante.

¿Por qué sucedió esto y el gobierno que asumió el 24 de mayo de 2017 tuvo que luchar luego contra las propias apariencias? Tal como dilucidaron ambos expertos, cuando Lenín llegó al Ejecutivo ya había alianzas establecidas, poderes distribuidos, y se vio obligado a mantener a algunos ministros que son heredados del gobierno anterior, pero esto le causó malestar. Se trata de muchos altos funcionarios y cuadros medios que representan todo un problema: cada quien llegó allí por fidelidad o por un contacto con alguien. Y toda esa estructura de intermediación es la que se va a reconstruir ahora en base a los méritos que determine Lenín y no Correa.