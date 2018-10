Las frases más polémicas de Bolsonaro, el candidato con más opciones a la presidencia de Brasil

Jair Bolsonaro, el candidato con más probabilidades de convertiste en presidente de Brasil el próximo 28 de octubre, es un hombre polémico, que despierta pasiones entre quienes lo aprueban y quienes ven en él una visión radical de la política.

Bolsonaro, de 63 años, es un ex capitán del Ejército que ha irrumpido en estas elecciones con un discurso antisistema que, como lo comprueban la primera vuelta de los comicios que acaban de pasar, ha seducido a una parte importante de su país, una potencia en crisis económica y política.

Acá un pequeño recopilado de las frases que más han genero ruido en estos meses electorales.

Tortura y derechos humanos

- “El error de la dictadura fue torturar y no matar” (entrevista con la radio Jovem Pan, junio de 2016)

- “En el período de la dictadura, hubieran tenido que fusilar a unos 30.000 corruptos, empezando por el presidente Fernando Henrique Cardoso, lo cual hubiese sido una gran ganancia para la nación” (mayo de 1999, declaraciones difundidas por TV Bandeirantes)

Mayorías, minorías, Estado laico

- “Dios encima de todos. No existe esa historita de Estado laico, no. El estado es cristiano y quien esté en contra, que se mude. Las minorías tienen que plegarse a las mayorías” (mitin en Paraíba, febrero de 2017)

Negros

- “Fui a un quilombola en Eldorado Paulista. El afrodescendiente más liviano pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada! Me parece que ya no sirven ni para procrear” (conferencia pronunciada en abril de 2017 en el Club Hebraica de Rio de Janeiro, contando una visita a una comunidad quilombola, de descendientes de esclavos fugitivos).

Mujeres

- “Me da pena el empresario en Brasil, porque es una desgracia ser patrón en nuestro país, con tantos derechos laborales. Entre un hombre y una mujer ¿En qué piensa el empresario? ‘Pucha, esta mujer tiene una alianza en el dedo, dentro de poco se queda embarazada, seis meses de licencia de maternidad...’ (...) ¿Quién va a pagar la cuenta? El empleador. Al final, lo descuenta del seguro social, pero se rompió el ritmo de trabajo. Y cuando ella vuelva, va a tener un mes más de vacaciones. O sea, trabajó cinco meses en un año” (entrevista al diario Zero Hora, en diciembre de 2014)

Violación

- Después de decirle a la diputada de izquierda Maria do Rosario: “No te violaría, porque no lo mereces”, Bolsonaro explicó en diciembre de 2014 esas declaraciones al diario Zero Hora: “Ella no merece ser violada porque es muy fea, no es de mi tipo, nunca la violaría. No soy violador, pero si lo fuese, no la violaría porque no lo merece”.

Homosexuales

“Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No seré hipócrita: prefiero que un hijo muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo” (en una entrevista con la revista Playboy en junio de 2011)