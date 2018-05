Ires y venires para la reunión de Trump y Kim

JUNIO DE 2000

Primera cumbre entre las dos Coreas, protagonizada por el presidente del Norte, Kim Jong Il, y del Sur, Kim Dae-jung. Aunque hubo anticipación por ser el primer encuentro desde la separación de ambos países, en 1948. No se supo de grandes avances diplomáticos.



OCTUBRE DE 2000

Kim Jong Il recibió la visita de Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Bill Clinton, siendo la primera diplomática de occidente en visitar Norcorea. Aunque el encuentro bajó los ánimos al ambiente, finalmente no logró desmontar el programa nuclear coreano.



ABRIL DE 2018

Tras 11 años de la última reunión entre las Coreas, el dictador Kim Jong-un se reunión con el presidente surcoreano Moon Jae-in. La cumbre sirvió para aliviar tensiones, de cara a la reunión con Donald Trump, aunque no tuvo avances palpables en el deshielo.