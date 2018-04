“Joven” defensor del legado Castro

La reorganización del sector privado de la isla, que emplea a más de medio millón de cubanos, comenzó en agosto pasado con la aplicación de nuevas disposiciones, entre ellas la paralización de la entrega de nuevas licencias, que aún impera. No obstante, en una señal positiva, Castro aseguró que el régimen no ha renunciado a la modalidad de “trabajo por cuenta propia”, que “lejos de significar un proceso de privatización neoliberal de la propiedad social, permitirá al Estado desprenderse de la administración de actividades no estratégicas”. Solucionar este asunto es crucial si se quiere avanzar en una apertura.