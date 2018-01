Joven que asesinó a su novio en Argentina enfrentaría cadena perpetua

Joven de Gualeguaychú muerto x su novia el 30 de dic.; el 31, un salteño acuchilaldo y muerto x su esposa; 1 d enero, en La Plata, la casa d un hombre incendiada x su expareja; el 2, en Rosario, hombre apuñalado x su novia. No se a uds, pero a mí no me parecen casos aislados.

No obstante, un periodista argentino consultado por este diario, dijo que el tema de los feminicidios sí son un asunto epidémico en Argentina, motivada por el odio a la mujer y el aprovechamiento de su estado de indefensión frente al hombre.

Mientras los jueces, que están en vacancia, determinan el futuro de Nahir Galarza, el ruido al rededor del caso tiene inquieta a la familia. “La gente te dice cosas. Todos quieren lincharla, pero ya está, ya se entregó. Ya va a pagar por lo que hizo. Pero la gente es mala. No sé para qué hacen marchas, no sé qué quieren. ¿Que la ponga en medio de la plaza y todos la linchen? No sé, no entiendo”, declaró Kroh al diario Clarín.

La investigación continúa y todavía quedan declaraciones de testigos de ambos entornos.

Por otra parte, el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, explicó a la prensa que revisarán los teléfonos y otros dispositivos electrónicos de ambos jóvenes para ver si aportan datos al expediente judicial, recogió hoy la agencia estatal Télam.

“Si él (Pastorizzo) sufría alguna cuestión de violencia, se lo habrá dicho a los amigos”, estimó.

También señaló que “está en análisis una imputación por alevosía” y se comprueba si el joven estaba indefenso al momento del ataque.

“Por lo que existe en el legajo, ella referenció que en el lugar del hecho le efectuó los disparos mientras iba con él en la moto”, precisó Rondini Caffa, aunque aclaró que aún falta que la detenida aporte detalles sobre el episodio.