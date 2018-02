¿A qué viene el secretario Tillerson a Colombia?

Este martes, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, estará en Colombia en donde se enfocará en dos temas fundamentales: la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la Farc, y el problema de las drogas en el país.

Aunque Tillerson fue claro en establecer que Estados Unidos tiene la certeza de que el gobierno colombiano está comprometido con sacar adelante lo que se acordó en La Habana, resaltó que la implementación parece estar estancada y “tenemos que alentarlos y ayudarlos en donde podamos”.

“Comparto la observación de que está un poco estancado (la implementación del Acuerdo de paz). Estaban haciendo buenos avances y ahora algunas partes importantes parecen estar en pausa”, señaló horas antes de que emprendiera su gira por América Latina y el Caribe.

Con relación al tema de las drogas, Tillerson abordará el tema desde la erradicación de los cultivos de coca. “Colombia debe invertir en sus áreas devastadas por la guerra abandonadas por el Estado y trabajar con los agricultores para desarrollar medios de vida legales y sostenibles. Estados Unidos debería apoyar esto y apoyar los esfuerzos para implementar los acuerdos de paz, proteger a los defensores de los derechos humanos y atender las necesidades de las muchas víctimas de la guerra”, dijo.

Pero es importante resaltar que también asumió su parte de responsabilidad con relación a este flagelo:

“El problema con la producción de coca es que es una responsabilidad compartida. No nos gusta admitirlo pero somos el mercado. Estados Unidos consume la gran mayoría de drogas ilícitas en el mundo y hasta que no resolvamos este problema en casa me parece un poco incomodo echarles toda la culpa a ellos por ser los proveedores”.

Frente a esta visita el Embajador de Colombia en Washington, Camilo Reyes, señaló que, “a medida que continuamos construyendo una paz estable y duradera, estamos agradecidos por la asociación bilateral que tenemos de larga data y el apoyo bipartidista de los Estados Unidos. Este país apoyó el Plan Colombia, que sentó las bases para la paz y hoy Paz Colombia proporciona recursos y la base para el impulso de Colombia”, declaró.

Sobre Venezuela

Tillerson comenzó esta gira con una agenda programática claramente enfocada en la crisis democrática en Venezuela, y desde Argentina anunció que su gobierno estudiaría la implementación de sanciones petroleras al país que dirige Nicolás Maduro para presionar al mandatario venezolano a que regrese a un “régimen constitucional”. El jefe de la diplomacia norteamericana dijo que estaba estudiando sancionar el petróleo, prohibir su venta en Estados Unidos o refinar productos que provengan del país latinoamericano, para impedir la destrucción de Venezuela.

“Uno de los aspectos que se considera al sancionar el petróleo es cuáles serían las consecuencias sobre el pueblo venezolano”, aseguró Tillerson en una rueda de prensa junto al Canciller argentino, Jorge Faurie en la sede del Ministerio de Exteriores argentino.

No obstante, insistió en que antes de poner en marcha medidas de este tipo, es esencial analizar cuáles serían sus efectos en el pueblo y en otros países de la región para tener “cuidado de no afectarlos negativamente”.

Con él coincidió Faurie, quien apuntó que “controlar el financiamiento” de Venezuela es una herramienta “absolutamente importante” que han considerado ambos durante su encuentro, y añadió que “el compromiso de Argentina con la recuperación de la democracia y la plena vigencia de las instituciones y estructuras en las que se asienta un régimen democrático es indeclinable”, aseguró.

La respuesta de Nicolás Maduro no se hizo esperar y dijo que su país está preparado ante la amenaza norteamericano de imponer un embargo petrolero.

“Por ahí Rex Tillerson visitando Argentina nos acaba de amenazar con un embargo petrolero. Estamos preparados Venezuela, trabajadores de la industria petrolera nos amenaza el imperialismo, estamos preparados para ser libres y nada ni nadie nos va a detener”, dijo en una transmisión a través de Facebook.

Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, al que compra 750.000 de los 1,9 millones de barriles diarios de su producción.

Con relación a Venezuela, Tillerson ya había dicho, horas antes de comenzar su gira, que el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de corrupto y hostil, “se aferra a una visión falsa y anticuada de la región que les falla a sus ciudadanos. Nuestra posición no ha cambiado. Instamos a Venezuela a retomar el orden constitucional, volver al camino de las elecciones libres, abiertas y democráticas, que le permitan al pueblo de Venezuela tener voz en su gobierno. Continuaremos presionando al régimen para que retome el proceso democrático”.

El secretario de Estado, que cumple una gira latinoamericana, ya abordó el tema de Venezuela en México y debe plantearlo en sus próximas escalas de Lima, Bogotá y Kingston.