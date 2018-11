Así se mueve el pulpo de la explotación sexual

Marcela Loaiza

En 1999, cuando tenía 20 años, empezó mi calvario. Fui víctima de la mafia Yakuza, luego de que llegué a Japón, pues me habían ofrecido trabajo, dos mil dólares de viáticos, tiquetes de ida y regreso, un pasaporte holandés para ingresar, y la opción de ser bailarina en un bar, pero eso no fue así. Yo iba a bailar, a conseguir plata para comprarle una casita a mi madre y para que mi hija pudiera estudiar, pero al llegar a Tokio todo fue otro mundo. Prácticamente se apoderaron de mí, me golpeaban con un bate si no conseguía clientes y hasta me cambiaron el nombre. La proxeneta (le dicen manilla) se apoderaba de mi dinero y hasta tenía que darles plata para poder pararme en la calle para conseguir clientes. Recuerdo que una joven regresó a Colombia sin pagar “la deuda” y la mataron en Pereira.

A mí, antes de viajar, me habían amenazado con atacar a mi familia, porque me habían investigado. En 2009 escribí un libro, tras superar algunas cosas, pero esa huella nunca se borra. Tuve que acudir a apoyo sicológico, porque hay sentimientos que se deben curar. Después de publicar mi libro creé una organización que, desde Estados Unidos, ayuda y asesora a las familias y víctimas de la trata de personas. No quieres que esto le suceda a alguien más. Para poder salir, tuve que pagarles “la deuda”, que fue lo que ellos me dieron para llegar hasta allí, luego busqué ayuda en el consulado para regresar a Colombia. Allá me estaba volviendo una prostituta profesional.