Corea del Norte frena pruebas nucleares

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, tuvo ayer un gesto pacifista y para muchos histórico en la búsqueda de salidas negociadas a las tensiones que vive el Noreste Asiático desde mediados del siglo pasado. Anunció que la dictadura que lidera suspende desde hoy las pruebas nucleares hasta nuevo aviso.

“Desde el 21 de abril, Corea del Norte detendrá las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales”, aseguró el líder durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores celebrado en Pyongyang el viernes, de cara las próximas cumbres con Seúl y Washington.

El régimen procederá, además, al cierre del complejo de ensayos nucleares que tiene en la región noreste “para garantizar la transparencia de la suspensión de los test”, según recogió KCNA, la agencia de noticias norcoreana.

El anuncio se produce en momentos en los que se reveló que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió en secreto en Pyongyang con Kim para abordar posibles soluciones a las tensiones que tiene el régimen comunista con Estados Unidos.

Asimismo, Donald Trump confirmó esta semana que que prevé una reunión con su par norcoreano: “hemos empezado a hablar con Corea del Norte a niveles altos. Nos reuniríamos en junio”, afirmó en presencia del primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

En este sentido, expertos consultados por EL COLOMBIANO como Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Eafit, consideran que “se trata de un gesto de buena fe para mostrar que se está intentando, que se busca conversar. Está preparando el terreno para la reunión”.

No obstante, el académico advirtió que esto no implica que en la negociación las cosas van a resultar tan fácilmente. “Son solo preámbulos para justificar el diálogo. No por esto se puede decir que se hizo historia y que ya estamos en paz”, agregó.

Más aún, parece que la administración Trump está buscando demostrar que fue capaz de desarmar a Corea del Norte sin ceder en los reclamos de ese régimen. ¿Cómo responderá al avance? Eso de momento sigue viéndose difícil y lejano.