48 interrogantes contra Trump por el caso ruso

Ahora la pelota queda en manos de Trump, puesto que tendrá que decidir si responde al interrogatorio. No obstante, en la potencia norteamericana se generó todo un revuelo. El propio magnate cargó en Twitter contra Mueller en la mañana de ayer.

“El investigador especial de la injerencia electoral rusa, tiene por lo menos cuatro docenas de preguntas sobre un vasto espectro de temas. Quiere saber más sobre sus nexos con Rusia y determinar si obstruyó la propia pesquisa, de acuerdo a la lista que obtuvo The New York Times”, informó el rotativo.

El diario liberal The New York Times publicó este lunes el interrogatorio que presentará el Departamento de Justicia de Estados Unidos a los abogados del mandatario Donald Trump , para que responda por sus presuntos vínculos con Moscú y si el Kremlin interfirió a su favor en la campaña presidencial de 2016.

En general las decenas de preguntas, reveladas en la noche del lunes, pueden ser agrupadas en varios temas: sobre Flynn, exasesor de Seguridad Nacional; sobre el despido de James Comey, entonces jefe del FBI; sobre Jeff Sessions, secretario de Justicia que se excusó de participar en la investigación sobre Rusia o incluso sobre los hechos relacionados con una potencial colusión entre el equipo de campaña de Trump y Moscú.

¿No obstante, realmente tiene Trump motivos para preocuparse por los efectos políticos y legales que puede implicar que responda (o ignore) este cuestionario que le envía el Departamento de Justicia?

En diálogo con EL COLOMBIANO, distintos expertos dieron su opinión sobre este nuevo desarrollo del caso ruso.

Para Felipe Buitrago, politólogo y docente de la Universidad de Antioquia, “en la visión de esta administración, se trata de la última etapa para demostrar que no hubo confabulación con los rusos. También intentarán mostrar que tanto los investigadores como la pesquisa están siguiendo criterios politizados. Pero habría que ver si Trump acepta reunirse con Mueller para responder a estas preguntas. Es una situación difícil porque contestar podría comprometerlo accidentalmente con algún asunto. No obstante, él no tiene la obligación de asistir a este interrogatorio”.

Patricio Navia, docente de ciencia política de la Universidad de Nueva York (NYU), consideró que “la administración Trump podría aprovechar la actual coyuntura. Da la impresión primero que The New York Times está promoviendo los nexos del mandatario antes que informando sobre ellos. Por otra parte, el hecho de que hubo una filtración a la prensa debilita a Mueller, porque le permite a Trump desacreditar la pesquisa”.

¿Podrá por tanto Trump restarle momentum al caso ruso? Depende de las decisiones que tome., pero tiene buenas opciones