Cassadaga, un pueblo “conectado con el más allá”

Cassadaga, una pequeña comunidad de la Florida rural conocida como la “capital psíquica del mundo”, acoge desde hace 124 años a médiums, sanadores y espiritistas llegados de todas partes, que tienen aquí su lugar de trabajo.

Una de ellos es Margarita Varela, de origen puertorriqueño, que habló con Efe en el salón de eventos de la biblioteca de Cassadaga, de 122 años de antigüedad, y más tarde en su “oficina”, donde además de la imprescindible bola de cristal hay imágenes de líderes religiosos, quemadores de incienso, velas y libros.

Nos llamamos espiritistas porque “investigamos la continuidad de la vida, porque desarrollamos las habilidades de poder conectarnos, de poder hablar, de poder percibir a través de nuestros sentidos esa comunicación con los espíritus”, dice Varela, que viste de negro y se adorna con collar y pulseras de cuarzo y ónix.

Cassadaga, una pequeña comunidad situada cerca de la localidad de Lake Halen, en el condado Volusia (centro de Florida), no tendría nada de particular de no ser por su origen y por la cantidad de personas dedicadas a tareas “psíquicas” que la pueblan.

La comunidad nació del Campamento Espiritista fundado hace 124 años por George Colby, un joven psíquico de Nueva York.

La historia escrita por los mismos fundadores narra que a Colby se le encomendó la tarea de encontrar una lugar para establecer una comunidad espiritista en el sur de Estados Unidos y que en 1875 fue llevado a través del centro de Florida por “Séneca”, su guía espiritual, hasta un región de colinas poco comunes.