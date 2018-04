Comey pone a Estados Unidos a hablar de un Trump mitómano

Hoy seguramente habrá mayor quorum en las librerías de Estados Unidos. La publicación de la que todo el mundo ha estado hablando en el país, “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” (Una lealtad mayor: Verdades, mentiras y liderazgo), del exdirector del FBI, James Comey, sumaría presión mediática y pública contra el presidente Donald Trump al seguir escarbando en una faceta personal aparentemente negativa.

El domingo, en horario de mayor audiencia, la cadena ABC transmitió una entrevista en la que Comey opinó: “no creo que él esté médicamente incapacitado. Creo que está moralmente incapacitado para ser presidente”.

El jurista esbozó un retrato oscuro de Trump en su diálogo con el periodista George Stephanopoulos. “Habla de las mujeres y las trata como si fueran pedazos de carne”, aseguró en referencia a sus reiterados escándalos sexuales y episodios de machismo. “Miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños y trata de forma peyorativa a sus subalternos”, agregó sobre su cotidianidad.

Pendiente del cubrimiento mediático que ha recibido ese funcionario al que despidió el 9 de mayo de 2017, Trump no ha escatimado sus ataques verbales: “James Comey es un probado filtrador y mentiroso. Prácticamente todos en Washington pensaron que debía ser despedido por el terrible trabajo que hizo, hasta que, de hecho, fue despedido. Filtró información clasificada, por la cual debería ser procesado. Le mintió al Congreso bajo juramento. Es un débil y un baboso desleal que fue, como ha demostrado el tiempo, un terrible director del FBI”, afirmó en Twitter.

¿Es razonable la preocupación de Trump sobre el tema en redes y dejará este libro efectos políticos? Expertos se mostraron escépticos.

“El libro no tendría ninguna evidencia concluyente acerca de los casos que han salpicado a Trump, y se basa más en juicios de valor sobre su persona. No hay nada que pueda hundirlo políticamente. La gente que detesta a Trump ya lo odia y no creo que haya nada nuevo que debilite sus bases de apoyo. Lo que sí es cierto es que pone a Trump de nuevo a la defensiva por otra semana consecutiva”, aseguró Patricio Navia, politólogo y docente de la Universidad de Nueva York (NYU).

Similar opinión tuvo David Castrillón, investigador del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado: “no creo que el propósito de esa publicación sea revelar algo que no se sepa respecto a algún caso. El libro lo que hace es simplemente añadir algo más de presión sobre la actual administración, pero nada más. El verdadero tema preocupante es la forma en que el gabinete de Trump suma renuncia tras renuncia. La Casa Blanca se está quedando sola, y me preocupa que no haya opiniones diversas en ella porque eso afectaría radicalmente el estilo de gobernar”.