“Fuego y furia”, el libro que tiene molesto al presidente Trump

El libro “Fuego y furia” –Fire and fury–, que reveló cómo se dio el proceso para que Donald Trump llegara a la Presidencia de Estados Unidos, saca ampollas en el mandatario, pese a que apenas se publicó el pasado viernes y su presentación oficial se hará hasta mañana.

Trump atacó duramente ayer al autor, Michael Wolff, pues en las páginas se realizan críticas a su gestión y su capacidad para gobernar, mientras que los aliados del mandatario norteamericano lo califican de “genio político”. Es un “libro lleno de falsedades”, tuiteó.

Con apenas tres días de estar en el mercado y ya convertido en un bestseller, el libro sostiene que el propio entorno presidencial duda sobre la capacidad de Trump para gobernar y pinta al presidente como un hombre inestable, con frecuentes y pérdidas de memoria y que se informa a partir de la televisión.

Ante esto, el presidente Trump indicó: “Tengo que soportar un libro falso, escrito por un autor totalmente desacreditado”, cuestionando, de nuevo, a Wolff.

Sobre las críticas, el autor le dijo a NBC que “claro que hablé con el presidente. Si él comprendió que era una entrevista o no, no lo sé. Pero sin duda no fue bajo la condición de anonimato” y aclaró que la conversación con Trump tardó unas tres horas.