La colombiana que llegó al Senado de Nueva York

Cuando hablas con Jessica Ramos, una mujer de padres migrantes colombianos nacida en Jackson Heights, Queens, sientes que algo está cambiando en la política estadounidense. El pasado 6 de noviembre, durante los comicios legislativos, logró una curul en el Senado estatal de Nueva York para representar al distrito número 13 de la Gran Manzana. Un logro sin precedentes para una mujer de ascendencia colombiana.

Pero no fue la única. Julia Salazar, también colomboamericana, llegó al Senado estatal por el Distrito 18, mientras que otras dos nacionales, Catalina Cruz y Natalia Fernández, se convirtieron en asambleístas para los próximos cuatro años. Y no es solo un asunto de suramericanas. Alexandria Ocasio – Cortez, una puertorriqueña de 28 años, se convirtió en congresista federal.

Se trata de políticas que representan todo lo ajeno a Donald Trump, presidente de Estados Unidos: mujeres, latinas y jóvenes y dispuestas a hablar de los derechos de la comunidad LGTB, migración e igualdad. Estos nuevos rostros de la política estadounidense evidencian cómo mientras una parte del país apoya las políticas de Trump, otra busca líderes que representen un cambio.

Por eso, EL COLOMBIANO habló con Jessica Ramos, la colombiana que llegó al Senado para trabajar por los intereses de un distrito neoyorkino.

¿Qué ha permitido que las mujeres tomen fuerza en la política estadounidense?

“El clima político que estamos viviendo, especialmente con todo el odio hacia las mujeres proveniente de la Casa Blanca. Vimos cómo nominaron y certificaron a Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo. Además, aquí en Nueva York no hemos podido codificar los derechos reproductivos de la mujer, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es mucho más vieja que en otras partes del país. Esto es algo que en Nueva York ha unido mucho a las mujeres, nos estamos apoyando mutuamente”.

Todas son demócratas. ¿Esto evidencia que el partido se está renovando?

“El partido demócrata se está autoanalizando. Personas de color como nosotras, mujeres, miembros de la comunidad LGBT, todos estamos luchando porque la plataforma del partido, de verdad refleje nuestras necesidades e impulse nuevos liderazgos. También se trata de sacar el dinero corporativo de la política, especialmente de la local, y todo eso va a resultar en un mejor partido demócrata para todos, especialmente para migrantes y trabajadores”.

Han hecho acusaciones contra “falsos demócratas”. ¿Quiénes son?

“En la conferencia demócrata hubo un senador estatal que se enojó porque no lo escogieron a él como el líder y decidió salirse con otros senadores estatales, entre ellos mi senador, José Peralta, quien fue el único que dejó la conferencia demócrata después de la inauguración de Donald Trump a la Presidencia. Nosotros somos el distrito más diverso del país, con alta población LGTB, incluyendo la población trans latina más grande del país, no somos válidos de ser representados por un casi republicano. Entonces, por eso me postulé contra él, quien llevaba ocho años como senador estatal. Fue un esfuerzo que hicimos con las uñas”.

¿Para usted que significó conseguir esta curul en el Senado estatal de Nueva York?

“Es una responsabilidad hacia mis vecinos. Quiero asegurarme de liderar con la premisa de proteger a los migrantes, las mujeres, las familias trabajadoras y a los niños, especialmente sus escuelas públicas en Nueva York, porque se les debe mucho dinero del estado. También necesitamos mejorar nuestro sistema de transporte público”.

¿Esos triunfos en el ámbito distrital de demócratas y de mujeres son una forma de comenzar a hacer contrapeso a las políticas de la Casa Blanca?

“Completamente. El gobierno federal tiene mucho poder, es quien decide las leyes de migración y cuántos recursos vienen al estado. Por eso la única forma de hacerle frente a la Casa Blanca es asegurándonos de que el gobierno estatal sea un frente unido. A partir de este enero Nueva York tendrá Asamblea, gobernador y Senado Estatal de mayoría demócrata, algo que no se había visto en muchos años. Nos van a quedar pocas excusas para poder producir resultados verdaderos para nuestra gente”.

¿Cuáles son sus aspiraciones políticas?

“Apenas estamos comenzando. Sé que la pregunta es más que todo hacia dónde voy, pero me interesa mucho más hacer un buen trabajo en este momento y demostrar nuestra capacidad de liderazgo dentro y fuera de la comunidad colombiana, latina y migrante. Quiero encontrar cómo hacer funcionar nuestro sistema de transporte público. Soy nacida y criada en mi distrito, adoro mi rinconcito del planeta”.