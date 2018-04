La reunión Trump -Macron es política local

A pesar de que hoy se muestran como aliados, la relación entre los dos políticos tuvo un comienzo difícil en la cumbre de mayo de 2017 de la Otan en Bruselas (Bélgica), cuando Macron pareció ignorar la mano extendida de Trump y saludó en su lugar a Angela Merkel, canciller de Alemania.

Pero en especial se pensó que ambos serían la antítesis del otro tras el anuncio del mandatario estadounidense de retirar a la potencia norteamericana de los Acuerdos de París para frenar el cambio climático, en junio de 2017. “Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. No se puede poner a los trabajadores ante el riesgo de perder sus empleos. No podemos estar en permanente desventaja”, dijo entonces. Macron respondió: “Creo que es un error no solo para Estados Unidos, sino para el planeta. A todos los científicos decepcionados por esta decisión les digo que en Francia tienen una segunda patria”.