Las armas 3D suman amenaza en EE. UU.

Aunque el gobierno de Trump había autorizado la publicación de los manuales, el mandatario dijo en Twitter: “estoy abordando el tema de la venta de armas plásticas 3D al público. Ya hablé con la NRA (Asociación Nacional del Rifle), y esto no tiene mucho sentido”.

A pesar de fallar en contra, el propio juez Lasnik admitió que resta mucho trecho para ver cuál será la suerte de este tipo de armamento, toda vez que su decisión “representa desafíos a la Segunda Enmienda”, el derecho a portar armas. En esa fina línea del país entre seguridad ciudadana y ese derecho constitucional, ¿qué ocurrirá con las armas 3D?

En opinión de Óscar Palma, politólogo, docente de la Universidad del Rosario y experto en el tema, “lo previsible es que, no solo por el riesgo para EE. UU. de un acceso mucho más fácil a las armas, sino por los intereses de los grandes fabricantes convencionales agrupados en la NRA y su poderoso lobby en Washington, se impondrá un enfoque restrictivo para las armas 3D”.

Para el experto en seguridad Erich Jaumeth, “más allá de si se prohibe o no, el debate de fondo seguirá siendo cultural, de cómo transitar hacia una sociedad que no fomente el porte sin antes educar a los ciudadanos sobre su uso, que debe ser de protección y no de agresión”.