Parte de la fortuna de Trump vendría de fraudes fiscales

Una investigación del periódico estadounidense The New York Times, publicada el martes, reveló que el presidente de Estados Unidos Donald Trump habría incurrido en fraudes fiscales en los años noventa para ayudar a su padre, Fred Trump, en una estrategia de evasión de impuestos.

Según el artículo, Trump habría recibido al menos 413 millones de dólares como compensación por parte del negocio de bienes raíces de su padre. Como insumo, la investigación revisó más de 100.000 archivos de impuestos confidenciales y registros financieros, entre los que destacan declaraciones de impuestos del padre del actual presidente, además de entrevistas a antiguos empleados y asesores de este.

“Él (Trump) y sus hermanos establecieron una corporación falsa para disfrazar millones de dólares en regalos de sus padres”, asegura el periódico estadounidense. Estas revelaciones contrastan con la versión que ha dado Trump sobre cómo consiguió su fortuna, recurrente en campaña, según la cual recibió un préstamo de su padre por 1 millón de dólares que le pagó con intereses.

Tras conocerse el artículo de The New York Times, el gobierno de Estados Unidos negó que Trump construyera parte de su fortuna evadiendo impuestos. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que “hace muchas décadas, el IRS (Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas en inglés) revisó y aprobó estas transacciones”. Además, anunció que “está revisando las denuncias”.

Según expertos en impuestos consultados por The New York Times, las revelaciones no darían pie a un proceso penal, debido a que los hechos habrían ocurrido hace mucho tiempo. No obstante, señalan “no hay límite de tiempo para las multas civiles por fraude fiscal”.

Investigación en curso

Sin embargo, el servicio de impuestos del estado de Nueva York confirmó a la AFP que está investigando las informaciones del New York Times que señalan esquemas de evasión de impuestos de los que Trump se habría aprovechado:

“El departamento de impuestos está revisando las alegaciones en el artículo del NYT y desarrollando de manera vigorosa todas las vías de investigación”, dijo un vocero de la entidad.