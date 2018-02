“Trump cree que los latinos le debemos”: Elizabeth Guzmán

En su lengua materna, el español que se habla en Perú, Elizabeth Guzmán, representante de la Cámara de Delegados del estado de Virginia, fue una de las encargadas del Partido Demócrata para responder el martes al discurso del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.

Con un tono digno y en representación de los latinos, Guzmán señaló que “las familias inmigrantes, que le han dado nueva vida al sueño americano a través de su trabajo arduo, están enfrentando la incertidumbre, la ansiedad y el terror bajo el presidente Trump”.

También advirtió que “el presidente tiene la responsabilidad de fomentar la unidad, de protegernos y de contrarrestar las divisiones que debilitan nuestro país. Pero desde un principio, ha descartado los valores estadounidenses más fundamentales. Él ha reemplazado la igualdad con la intolerancia, el respeto con el racismo”.

Como era de esperar en un país polarizado, su respuesta suscitó opiniones a favor y en contra, pero en suma llamó la atención y generó debate sobre el verdadero legado de Trump.

También, medios de todo el mundo empezaron a buscar su historia de esfuerzo. “Superé dificultades económicas y después de muchos años de estudio, me gradué de la universidad con cuatro títulos. Siempre creí en la promesa estadounidense, pero pensé que sería para mis hijos, nunca me imaginé que sería para mí”, dijo en su discurso.

EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de entrevistarla y saber, de su parte, la estrategia que buscarán los demócratas en este 2018 crucial en lo electoral.

¿Por qué es importante que sea un latino quien responda al discurso de Trump?

“Es importante por dos cosas: en primer lugar porque viví la experiencia de la inmigración a Estados Unidos y demostré que cuando uno se sacrifica y trabaja duro puede alcanzar el sueño americano y progresar. Eso ilustra para qué hemos venido los inmigrantes a este país, a buscar oportunidades para nuestras familias. La otra razón es por los resultados que yo tuve en Virginia. Yo derroté a un republicano que llevaba 16 años en esta curul. Debo mi éxito al voto latino, que salió a apoyarme porque le di una inspiración para ello. Tenemos reputación de trabajar duro, cuando estamos en una labor nos entregamos completamente a ella; eso fue lo que hice. Trabajé día y noche y tuve una de las campañas más fuertes”.

¿Qué reacciones ha recibido tras su respuesta a Trump?

“Están muy contentos mis colegas demócratas con la firmeza de mi respuesta, la evaluación acertada que consideran que hice. Muchos me dijeron que estaba mejor que la que hizo Joe Kennedy III o Bernie Sanders (risas). Y yo les digo ‘no creo’. Ellos me dicen que el discurso estaba muy bien articulado sobre los temas que queremos resaltar. Recibí además muchos mensajes de ciudadanos que ya no participaban en el proceso, que no les importaba. Simplemente decían ‘¿para qué voy a votar? Mi voto no importa’, pero ahora me agradecen por haberlos entusiasmado a creer de nuevo”.

¿Tenía ya la respuesta antes del discurso de Trump?

“Yo estaba ahí, en el Congreso y vi el discurso en directo. Pero nosotros ya habíamos estado preparando la respuesta con días de anticipación y teníamos una grabación hecha el domingo, la teníamos guardada. Nuestra previsión era que Trump no nos iba a sorprender, que nada de lo que diría iba a dar esperanzas a nadie. Eso fue lo que ocurrió y por eso lo que teníamos preparado desde el domingo salió muy bien y se pudo usar. De todas formas estábamos listos para rehacer nuestro discurso por si en algún momento pensábamos que lo que teníamos iba a estar fuera de lugar. Pero estábamos confiados en que no iba a ser así y tuvimos razón”.

¿Qué le alarmó más de lo que dijo Trump en Washington?

“Lo más preocupante es que intentó jugar con la esperanza, con la idea de que ‘el sueño americano es para todos’, porque la gente no está informada de lo que es el sistema migratorio y no comprende las repercusiones de su mensaje. Dijo que quería legalizar a todos los niños que habían entrado ilegalmente. Pero al mismo tiempo dijo que los que ya son ciudadanos no pueden pedir a sus padres o a sus hermanos. ¿Eso qué significa? Que va a deportar a los padres de todos esos niños. Entonces la gente que no entiende dice ‘¡ay que bien! ¡los va a ayudar!’, pero en realidad no es así.

También me preocupó cuando se refirió al oficial que lleva trabajando 16 años, y entonces dijo que en su carrera ha capturado a 100 pandilleros. ¿Por qué solo mencionó eso? ¿De todos los criminales que ha capturado, por qué no dijo qué porcentaje corresponde a los pandilleros? ¿Por qué siempre quiere hacer lucir mal al inmigrante?”.

Usted menciona la tragedia de Puerto Rico y señala la inacción de Trump. Muchos dicen que eso se debió a racismo. ¿Esa es una causa?

“Creo que fue por desconocimiento de Trump. No están familiarizados con que Puerto Rico es un territorio asociado. Cualquier persona que nace allá es estadounidense y yo creo que él no lo sabía. Pero no se ha molestado en educarse sobre eso. Él habló el martes sobre la tragedia de Texas con el huracán Harvey, pero no mencionó en ningún momento a la isla. O sea que no le cuadra en su cabeza que Puerto Rico es un territorio que EE. UU. debe defender, y se mantiene en su idea de creer siempre que los latinos le debemos”.

Usted reitera que los demócratas deben alejarse del centro para ‘volver a sus valores fundamentales’, ¿por qué?

“Hay candidatos demócratas que tienen miedo de decir en voz alta que nuestro partido está a favor de una reforma migratoria. Eso es parte de nuestra base. Somos el partido de la clase trabajadora, que siempre está en busca de la justicia social. Tenemos que decir eso y sin miedo. Porque la realidad es que al ver los resultados de la elección presidencial, encontramos que Trump ganó a través del voto electoral, no con el voto de la mayoría de la población. Y el voto popular aún lo tenemos los demócratas, lo que significa que la gente cree en nuestros valores. Mientras que luchemos por ellos seremos convincentes”.

¿Que el partido le haya encargado tal labor evidencia que ya hizo esa reflexión y se percató de que se debe replicar lo hecho en Virginia?

“Por supuesto. Los latinos somos la minoría más grande de este país. Y si los demócratas tratamos de comunicarnos con ellos, nos fortaleceremos. Lamentablemente los republicanos nos habían tomado ventaja al decirles ‘los demócratas quieren que tú siempre seas pobre y que solo vivas de ayudas sociales. Nosotros queremos que seas empresario y tengas dinero’. Son cosas que no son ciertas, pero que en Virginia hemos revertido. También en Alabama, un fortín republicano. En este 2018 habrá elecciones para Congreso y es una oportunidad. Necesitamos 24 curules adicionales para ser la mayoría en la Cámara, y todos vamos a poner la mano”.