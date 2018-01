Trump dijo que vendió a Noruega cazas F52, una aeronave que solo existe en Call of Duty

Durante un discurso sobre la venta de unas aeronaves de combate a Noruega, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya había empezado la entrega de los cazas F52s y F35. “El pasado mes de noviembre, empezamos a entregar los primeros aviones F52s y F35. Vamos a entregar un total de 52 unidades”, dijo el mandatario.

Lo curioso es que la aeronave “F52s” no existe en el inventario militar, pero sí en un video juego muy famoso: Call of Duty Advanced Warfare.

Una vez terminado el discurso, varios medios de comunicación estadounidenses preguntaron por el tipo de avión caza al que se refería el presidente Trump, sin embargo no recibieron más comentarios sobre el tema, sin embargo, Lockheed Martin, la compañía que construye y desarrolla aviones de combate como los F22 y F35, aseguró que en su portafolio no tienen nada denominado “F52”, aunque no negó que tenga un proyecto con ese nombre en desarrollo.