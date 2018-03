Trump radicaliza la Casa Blanca con Bolton

The Washington Post fue el primer medio en vaticinar el cese del general McMaster, “el mandatario está enviando un mensaje claro con estos tres despidos: si no les gusto, váyanse”, dijo el rotativo capitalino. Y aunque la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, desmintió en principio dichas informaciones, a la larga eran verídicas. La salida de McMaster sigue a la del secretario de Estado Tillerson, y el asesor económico Gary Cohn, ambos por moderados. Según los diarios, “esto evidencia una crisis de gobierno”. Si bien Viano difiere, considera que “el solo tener asesores que le dan la razón y no objetan nada será perjudicial”.