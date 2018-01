Trump, un año de gobierno e incertidumbres diplomáticas

El magnate no ha dado su brazo a torcer y, según analistas, ha sido un “ser coherente con lo que prometió en su campaña, al intentar cumplir a sus votantes con las razones que les expuso para llegar a la Casa Blanca”, comenta Juan David Escobar , docente de la Universidad Eafit, quien resalta que lo que dijo durante el proceso electoral para llegar a la Presidencia lo ha predicado desde que asumió.

No ha pasado un solo día, desde hace un año, en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , no sea noticia o por lo menos haga ruido desde su cuenta de Twitter o sus declaraciones en la Casa Blanca.

La diplomacia no es una de sus virtudes y, en este caso, hay que recordar que se negó a darle la mano a la canciller alemana, Ángela Merkel, y empujó hacia un lado al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, mientras los líderes de la OTAN, reunidos en Bruselas, se tomaban una foto. Aunque esto no pasa del plano anecdótico y mediático, sí generó ruido por su actitud.

El analista Escobar explica que este tipo de comportamientos, aunque para el mundo parecen extraños y en el contexto político son rechazados, “lo que hace Trump no es lo habitual de un presidente y menos de EE.UU., pero él no es político, ni busca comportarse como tal, pues esta no es su carrera”. Lo dice porque lo de Trump en la Presidencia parecía más un capricho que una convicción.

Aquí es necesario recordar que en el libro “Fuego y furia” –Fire and fury–, recientemente publicado por el periodista y analista político estadounidense Michael Wolff, en el que se asevera que Trump no “sabía que hacer cuando se conocieron los resultados” que lo ponían adelante de su oponente Hillary Clinton lo que, como se titula la publicación, provocó el malestar suyo, quien en repetidas ocasiones ha desvirtuado lo publicado. “Está lleno de falsedades”, tuiteó hace un par de semanas. De sus declaraciones no se escapan los medios de comunicación, a los que acusa de publicar fake news–noticias falsas– sobre su gestión.