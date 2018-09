Inicia última fase de operación de EE.UU. contra el Estado Islámico en Siria

La coalición antiyihadista liderada por Estados Unidos anunció este martes que comenzó lo que se espera sea la fase final de su operación militar contra el grupo Estado Islámico (EI) en el este de Siria.

La ofensiva terrestre, llamada “Operación Roundup”, es conducida por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) con un poderoso apoyo aéreo y de artillería de la coalición liderada por Estados Unidos en el noreste de Siria. La operación “desplazará los restos del (EI) del noreste de Siria a lo largo del valle del río Éufrates Medio hacia la frontera entre Siria e Irak”, dijo la coalición en un comunicado.

La Operación “Roundup” empezó el 1 de mayo y su fase final fue puesta en marcha el lunes, dijeron los funcionarios. Las FDS, formadas principalmente por combatientes kurdos, ha sido la fuerza de tierra más importante para que la coalición expulsara al EI de vastas partes del territorio sirio.

El lunes, un comandante de la FDS dijo a AFP que 15 militantes del EI habían muerto en el nuevo asalto. El EI aún controla parte de la provincia de Deir Ezzor y parte del territorio en el sur de Siria, aunque funcionarios estadounidenses dicen que el grupo perdió control de más del 98% de la tierra que dominaba.

La coalición dijo que no dejaría Siria hasta que el EI cediera el control de sus últimos territorios. “Hacia adelante, continuaremos la coordinación con las FDS y otros aliados para promover la seguridad regional y la estabilidad que asegurará la derrota definitiva del EI”, dijo el general Patrick Roberson, que comanda la fuerza conjunta de Operaciones Especiales de la coalición.

La coalición no renuncia incluso a dar caza en esta zona al líder del grupo yihadista, el autoproclamado “califa” Abú Bakr al-Baghdadi. Interrogado al respecto por la prensa, el secretario de Defensa Jim Mattis prefirió ser prudente. “No me sorprendería que algunos de los dirigentes del EI se encuentren allí”, dijo. “Pero no quiero dar detalles al respecto por el momento”.